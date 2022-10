Mogelijk ook in Indonesië tientallen kinderdoden door medicinale siropen

In Indonesië zijn verschillende medicinale siropen in de ban gedaan omdat ze ingrediënten bevatten die verband houden met acuut en mogelijk dodelijk nierletsel bij kinderen. Dat heeft de minister van Volksgezondheid Budi Gunadi Sadikin donderdag volgens internationale persbureaus bekendgemaakt. Het ministerie heeft een onderzoek ingesteld naar de kindersterfte in het land, die een stuk hoger ligt dan andere jaren.

Donderdagochtend kwam naar buiten dat 99 Indonesische jonge kinderen zijn overleden, mogelijk aan een nieraandoening als gevolg van een van de siropen. Bij ruim 200 kinderen is de nieraandoening gediagnosticeerd. Inmiddels zijn de middelen, waaronder paracetamolsiropen om koorts mee te behandelen, niet meer verkrijgbaar in Indonesië. Het onderzoek richt zich op de medicinale siropen tegen koorts. De dranken zouden een te hoog gehalte van de stoffen di-ethyleenglycol en ethyleenglycol bevatten, waardoor het vermoeden is ontstaan dat het nierfalen bij de jonge kinderen daarmee verband houdt.

Een vergelijkbare situatie heeft zich eerder deze maand voorgedaan in Gambia. In het West-Afrikaanse land doen de autoriteiten onderzoek naar de plotselinge dood van 66 minderjarigen, van wie de meesten aan een acuut nierfalen. Ook daar is paracetamolsiroop als mogelijke oorzaak genoemd. De Wereldgezondheidsorganisatie gaat na of er een link is tussen Gambia en Indonesië. De siroop in Gambia is geproduceerd door het in de Indiase hoofdstad New Delhi gevestigde Maiden Pharmaceuticals. India heeft inmiddels zelf een onderzoek geopend naar dat bedrijf.