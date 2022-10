Liz Truss treedt na zeven weken af als Britse premier

Liz Truss heeft donderdag bekendgemaakt af te treden als leider van de Conservatieve Partij en als Britse premier. De afgelopen weken werd Truss flink bekritiseerd om een reeks omstreden belastingplannen, onder meer verlagingen voor rijkere Britten. Hoewel ze de plannen terugdraaide en excuses maakte, riepen meerdere leden van haar Conservatieve partij en parlementariërs haar de afgelopen dagen op om af te treden.

Er komen na het vertrek van Truss geen nieuwe landelijke verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk. De komende week zal de Conservatieve Partij opnieuw een leiderschapsverkiezing uitschrijven om een nieuwe partijleider én premier te kiezen. Op diezelfde manier nam Truss het begin september over van de opgestapte premier Boris Johnson. Ze stelde aan te blijven tot de nieuwe premier en partijleider is gekozen.

De onrust rond Truss - momenteel zo’n zeven weken premier - begon op 23 september, toen zij en haar toenmalige minister van Financiën Kwasi Kwarteng een ‘minibegroting’ presenteerden. Ze hadden een bedrag van 150 miljard pond (172 miljard euro) gereserveerd om de hoge energiekosten van huishoudens en bedrijven tegemoet te komen. Daarnaast behelsde het pakket ook 45 miljard pond voor lastenverlichting, met name voor de allerhoogste inkomens.

Op de financiële markten werd het na de presentatie van de begroting direct onrustig. Die onrust kalmeerde doordat eerst minister van Financiën Kwarteng opstapte, waarna zijn opvolger Jeremy Hunt de belastingplannen terugdraaide. Tegen de Britse omroep BBC zei Truss woensdag dat haar plannen „te snel” en „te vergaand” waren geweest. Desalniettemin stelde ze toen nog vastberaden te zijn premier te blijven.

Lees ook: Wie is de baas in het VK? Minister van Financiën Hunt zet een streep door de belastingverlagingen van premier Truss