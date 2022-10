‘Lessons’, de nieuwe Ian McEwan: de hele eeuw vervat in een magistrale roman (●●●●●)

In het dankwoord van zijn nieuwe roman Lessons betuigt Ian McEwan zijn erkentelijkheid jegens een aantal vrienden en kennissen die hem bij het schrijven van zijn boek geholpen hebben. Een van hen is Neil Clayton, zijn vroegere leraar Engels op kostschool Woolverstone Hall. McEwan heeft zijn naam geleend voor het personage van de sympathieke docent die de hoofdpersoon Roland Baines in 1964 aanmoedigt om alsnog eindexamen te doen, nadat hij met een lijst dikke onvoldoendes voortijdig de school heeft verlaten.

Clayton ziet in dat de bijna 16-jarige jongen getalenteerd is. Zo heeft Roland voor zijn essay over William Goldings Lord of the Flies een 10+ gekregen en speelt hij briljant piano, wat bleek tijdens twee concerten met werk voor vier handen van Mozart en Schubert die hij samen met de pianojuf van de school gaf. Ondanks al zijn onvoldoendes moet zo’n geniale leerling naar de universiteit, vindt de leraar. Het lukt hem dan ook de rector over te halen om Roland alsnog een kans te geven.

Tevergeefs, want de jongen laat die kans aan zich voorbijgaan en vergooit zijn talenten om van baantje naar baantje te rollen. Van landarbeider, tot fotograaf, van freelance journalist tot tennisleraar en zondagsdichter, van schrijver van tekstjes voor wenskaarten tot hotelpianist. Hij heeft weinig geld, woont in een verwaarloosd huis, is veel te dik en drinkt meer dan goed voor hem is. Zijn leven verkeert in een voortschrijdende staat van verval, ook al ziet hij zichzelf vooral als een groot dichter.

Maar ja, van scheppen komt weinig. Er is iets gebeurd dat de verwezenlijking van zijn kunstenaarschap verhindert. En precies daar gaat het om in Lessons, een roman waarin McEwan op zijn best is en waarin zijn vertrouwde thema’s van schuld en boete en van seksueel ontwaken en de daarmee samenhangende neuroses zich alom manifesteren.

Net zoals in zijn eerdere romans Enduring Love (1997) en Atonement (2001) dient het onheil zich in Lessons al meteen aan. Deze keer in de persoon van die pianojuf, de tien jaar oudere, mooie, ijzige en vooral bazige Miss Miriam Cornell. Met een liniaal deelt ze hem een tik uit op zijn knie als hij in een les een foute toets aanslaat. Tijdens een volgende les geeft ze hem een kus op zijn mond. Ook knoopt ze zo nu en dan zijn gulp open om zijn overhangende overhemd in zijn korte broek te stoppen.

Roland is dan nog maar elf jaar oud. Hij is net op kostschool gedaan door zijn ouders, die het beste met hem voorhebben, ook omdat ze zelf al op hun veertiende van school moesten. De overgang van Rolands zorgeloze kinderjaren op een Britse legerbasis in het exotische Libië, waar zijn vader als beroepsofficier dient, naar de straffe discipline van het jongensinternaat zorgt er echter voor dat de jongen zich eenzaam en verloren voelt.

En dan zit hij ineens naast die mooie Miss Cornell. Roland voelt zich meteen tot haar aangetrokken, hij raakt bedwelmd door haar zoete parfum, voelt haar arm tegen zijn schouders als ze naast elkaar op de pianostoel zitten. Die tik met de liniaal geeft hem een nog heviger erotisch gevoel. Als je die vluchtige kus en die opengeknoopte gulp erbij optelt, vind je het dan ook niet vreemd dat Roland ’s nachts zijn eerste zaadlozing beleeft met Miss Cornell in gedachten. Toch krijgt Roland pas na drie jaar een verhouding met Miss Cornell, die in een onverwachte climax eindigt.

Ingenieus koppelt McEwan die verhouding aan Rolands angst voor een kernoorlog tussen de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten tijdens de Cubaanse rakettencrisis van 1962. Alsof de jongen bij Miss Cornell bescherming zoekt in een bunker, die ze bijna letterlijk voor hem bouwt en pas een half mensenleven later wordt opgeblazen.

Weggelopen vrouw

Lessons begint in 1986 met de volwassen Roland die terugdenkt aan die tik en kus van Miss Cornell. Alsof het gisteren is gebeurd. Hij ligt op bed, heeft een kater, een baard van vijf dagen en een baby op zijn veel te dikke buik.

Zijn vrouw, de Duitse Alissa, is bij hem weggelopen. Wel stuurt ze hem met enige regelmaat ansichtkaarten met de boodschap dat hij haar niet moet gaan zoeken en dat ze van hem houdt, maar niet anders kan. Als armlastige, alleenstaande vader met een baby is Rolands nederlaag compleet.

Om de ondergangsstemming van zijn antiheld nog dreigender te maken, voert McEwan de ramp met de kerncentrale in Tsjernobyl op, die in diezelfde dagen in de Sovjet-Unie van de nieuwe partijleider Michail Gorbatsjov plaatsvindt. Radioactieve neerslag vliegt westwaarts en geeft velen het gevoel dat het einde van de wereld ophanden is. Ook zijn het de jaren van premier Margaret Thatcher, die veel gewone Britten in de armoede stort, en van de nog conservatievere president Ronald Reagan met zijn bombardementen op het Libië van Gaddafi. Voor de linkse Roland, die campagne voert voor Labour, kan het allemaal niet deprimerender.

Zodra McEwan Roland overtuigend heeft neergezet, wendt hij zijn blik naar de moeder van Alissa. Deze Jane Farmer blijkt een Engelse te zijn, die kort na de oorlog met een Duitser is getrouwd en in Duitsland woont. In 1946 is ze door het literaire tijdschrift Horizon, waarin George Orwell, Stephen Spender en Arthur Koestler publiceerden, naar München gestuurd voor een reportage over de drie jaar eerder opgerolde verzetsgroep Die Weisse Rose. Daar ontmoet ze Heinrich Eberhardt, die zijdelings bij de groep betrokken is geweest en haar vertelt over het lot van de belangrijkste leden ervan. Met hem trouwt ze, waarna ze haar plan om een reportage te schrijven laat varen en een brave huismoeder wordt.

McEwan voert je nu de Duitse geschiedenis binnen aan de hand van de dagboeken die Jane tijdens haar reis bijhield. Als ze die aan Roland laat lezen, erkent hij meteen haar grote talent. Maar net als bij hemzelf heeft dat zich nooit kunnen ontplooien. Het doet Jane op een gegeven moment tegen Roland uitroepen dat ze Elizabeth David had kunnen zijn als ze door was gegaan met schrijven.

Het is een van de voorbeelden waarmee McEwan wil laten zien hoe de Tweede Wereldoorlog de generatie van zijn ouders heeft bepaald. Maar ook van de manier waarop zijn eigen generatiegenoten zich van die erfenis proberen te bevrijden en zij daarbij op hun beurt weer door de Koude Oorlog zijn verlamd. Roland denkt op een gegeven moment zelfs dat als Sovjet-leider Chroesjtsjov geen raketten op Cuba had gestationeerd en president Kennedy geen blokkade van dat eiland had ingesteld, hij nooit een serieuze verhouding met Miss Cornell was begonnen. Dan had hij gewoon eindexamen gedaan en talen gestudeerd. Dan had hij niet tien jaar hoeven dwalen om Miss Cornell uit zijn gedachten te bannen en zijn leven te verprutsen.

Obsessies

McEwan weet Rolands obsessies briljant te verbeelden. Zoals wel vaker in zijn romans schiet hij daarbij door de tijd om de nodige suspense toe te voegen. Zo krijgt Roland in 1986 bezoek van een rechercheur, die hem ervan verdenkt de door hem als vermist opgegeven Alissa te hebben vermoord. Ook voert McEwan de buitenechtelijke broer van Roland op. Zulke elementen leveren tal van intrigerende subplots op, die het onophoudelijke gevoel van verval en ondergang alleen maar versterken.

Het kantelpunt in deze van meet af aan fascinerende generatieroman is de val van de Muur in 1989. Opnieuw mengt McEwan hier het persoonlijke met de geschiedenis, waarbij zelfs de Stasi om de hoek komt kijken. Tenslotte is Alissa, die hij in 1977 leerde kennen toen ze Duitse les gaf op het Goethe Instituut in Londen, een Duitse. Via haar heeft hij vrienden in Oost-Berlijn gekregen. Steevast neemt hij in de DDR verboden LP’s van popgroep Velvet Underground of Bob Dylan en boeken van Orwell, Nabokov en Milosz voor hen mee.

In het West-Berlijnse café Adler, bij Checkpoint Charlie, zal hij op den duur ook Alissa weer treffen. Ze keert weliswaar niet met hem terug naar Londen en naar hun kind, maar geeft hem wel de drukproef van haar debuutroman mee. Als hij die vervolgens leest, beseft hij dat ze, net als haar moeder, een geniale schrijfster is, wat de recensies in de grote kranten later ook bevestigen.

Alissa is Rolands geweten. Alleen aan haar heeft hij over zijn traumatische verhouding met zijn pianojuf durven vertellen. Alissa slaat dan ook de spijker op zijn kop als ze hem zegt dat Miss Cornell zijn hersens heeft ‘herbedraad’.

Tragisch eindigende liefde

Lessons eindigt tijdens de Covid-pandemie in 2021 in het Verenigd Koninkrijk van Boris Johnson. Roland is dan begin zeventig en heeft al weer met heel wat nieuwe tegenslag te kampen gehad, zowel met een nieuwe, tragisch eindigende liefde als met zijn beste vriend en zijn eigen zoon. Of hij zich dan nog altijd een zelfverklaard slachtoffer van zijn tijd voelt, zou zonde zijn om hier te verklappen.

Voor fans van McEwan bevat Lessons nog een extra plot. Je kunt zijn roman namelijk ook lezen als een tegendraadse autobiografie van de schrijver zelf. Net als Roland groeide McEwan op als kind van een Britse officier op een legerbasis in Libië. Ook ging hij naar een Britse kostschool, was zijn vader op latere leeftijd in West-Duitsland gestationeerd, dook er in 2007 ineens een buitenechtelijk verwekte broer op en beleefde hij een vechtscheiding met zijn eerste vrouw. Maar anders dan Roland studeerde hij wel vreemde talen en werd hij een succesvol schrijver. In dat laatste opzicht kun je Alissa als zijn vermakelijke alter ego zien.

Bovenal lijkt McEwan zich in deze roman af te vragen hoe zijn leven op een bepaald moment een heel andere afslag had kunnen nemen. Dat hij in zijn dankwoord nadrukkelijk beweert dat Miss Cornell aan zijn fantasie is ontsprongen, kun je als het mogelijke bewijs daarvan beschouwen. Al weet je tegelijkertijd dat als in een roman staat dat geen van de personages gebaseerd is op de werkelijkheid, de waarheid meestal elders ligt.

Ian McEwan: Lessons. Jonathan Cape, 486 blz. € 19,99 Ian McEwan: Lessons. Jonathan Cape, 486 blz. € 19,99 ●●●●● De vertaling Lessen verschijnt op 12 januari 2023