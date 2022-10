Knipten prehistorische mensen hun haar?

De schaar zoals wij die nu kennen, dateert uit de Middeleeuwen. De oude Egyptenaren maakten simpele knijpscharen. Bronstijdmensen gebruikten scheermessen en spiegels. En dáárvoor waren er scherpe vuurstenen waarmee mensen hun haar beteugelden. Maar wanneer begonnen ze daarmee? Wat was de prehistorische haardracht, en hoe weten we dat eigenlijk?

„Hierover is maar heel weinig bekend”, valt Gerrit Dusseldorp met de deur in huis. Hij is archeoloog aan de Universiteit Leiden, gespecialiseerd in menselijke evolutie en de jagers-verzamelaars van de steentijd. „Er zijn maar weinig vondsten die iets zeggen over haardracht in het verre verleden.”

Haren bestaan uit organisch materiaal – keratine, het eiwit waarvan ook nagels zijn gemaakt – en dat vergaat snel. Het meeste weten we van mummies en veenlijken. Die laten zien dat beide geslachten in de Brons- en IJzertijd hun haar veelal lang droegen, in een vlecht of knotje. Maar de Man van Tollund, een Deens veenlijk van zo’n 2.400 jaar oud, had kortgesneden haar.

Bescherming tegen de zon

Mensachtigen verloren hun vacht al zo’n 1,5 miljoen jaar geleden. Het hoofdhaar bleef, waarschijnlijk als bescherming tegen de zon. Dat hoofdhaar was kort en krullerig, vermoeden wetenschappers. Het werd pas langer toen mensen (en neanderthalers) naar hogere breedtegraden migreerden, minder dan 60.000 jaar geleden, aldus Canadese onderzoekers in Advances of Anthropology (2015).

Steil, lang haar zou een aanpassing zijn aan de hogere breedtegraad: het zou meer zonlicht toelaten tot de hoofdhuid, en dus goed zijn voor de vitamine D-productie. Dusseldorp gelooft daar niet in: „Waarschijnlijk werd vitamine D pas beperkend in de landbouwtijd. Jagers-verzamelaars haalden genoeg vitamine D uit vlees en vis, en kregen daarnaast genoeg zon op hun huid om het ook zelf te maken.”

Er is ook een theorie die zegt dat mensen lang haar ontwikkelden tijdens een aquatische fase in hun evolutie. Kinderen zouden zich in het water goed hebben kunnen vasthouden aan de haren van hun ouders. Maar daarvoor is nooit enig bewijs gevonden, aldus de Canadese auteurs.

Rasta-achtige rijen vlechtjes

De vroegst bekende natuurgetrouwe afbeelding van een mensenhoofd is een beeldje van mammoetivoor. Deze Dame de Brassempouy werd in 1894 gevonden in Frankrijk en dateert van zo’n 22.000 tot 26.000 jaar geleden. Zij (of hij, dat is niet zeker) heeft een ingewikkelde haardracht, met rasta-achtige rijen vlechtjes die afhangen tot net boven de schouder. Een Tsjechisch ivoren beeldje uit diezelfde tijd lijkt een recht afgesneden pony te hebben. „Daarnaast zijn er recentere afbeeldingen van tussen 17.000 en 12.000 jaar oud waarbij mannen geen of een korte baard lijken te hebben”, zegt Dusseldorp. „Daar werd dus ook wat bijgehouden.”

Veel meer weten we niet – maar Dusseldorp durft wel gefundeerde aannamen te doen. „Ik denk dat oermensen hun haar niet eindeloos hebben laten groeien”, zegt hij. „Dat lijkt me niet handig met de jacht, het werkt parasieten in de hand en het houdt ook geuren vast, wat mensen kwetsbaarder maakt voor roofdieren. Dus ze zullen het heus hebben afgesneden, bijvoorbeeld met vuursteen.”

Ingewikkelde vuursteentechnieken zien we pas bij Homo sapiens vanaf zo’n 60.000 jaar geleden. „Maar ook met de meest eenvoudige vuursteensplinters kun je je haar afsnijden”, relativeert Dusseldorp. „Ik denk dat het net zo was als nu: sommige mensen dragen hun haar kort, andere lang. Dat zal ook toen zo geweest zijn.”