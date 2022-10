Tips voor de komende feestmaanden: deze wijnen passen goed bij 10 klassieke gerechten

Tips van de pro’s Vertrouw niet op de smaakomschrijving op het etiket, proef de wijnen voor je gaat koken ‘What grows together goes together’: wijnen uit dezelfde streek als een gerecht of ingrediënt gaan vaak goed samen Gerechten met een lange gaartijd hebben vaak een krachtige smaak Neem de wijn als uitgangspunt en pas het gerecht daarop aan Een dure wijn is niet per se de beste keus. Complexe (kostbare) wijnen zijn vaak moeilijker te matchen, omdat ze zoveel verschillende smaken hebben

Gerookte zalm Lekker vet, en daarom vaak te vinden in gezelschap van een absorberend toastje. Zoekt ook een lekkere vette wijn. Dikke chardonnays uit bijvoorbeeld Chili, de VS of Australië doen het goed. Of niet al te droge rosé (kleurt ook leuk samen). Op chic mag natuurlijk ook: smoky chablis. G7 Reserva chardonnay Loncomilla Valley, Chili € 7,50 bij hema.nl Aaldering pinotage rosé 2021 Stellenbosch, Zuid-Afrika € 18,95 bij perfectewijn.nl Chablis, Domaine de L’Enclos 2021 Bourgogne, Frankrijk € 24,95 bij au-paradis.nl

Hollandse garnalencocktail Wel maken met echte Hollandse en niet van die smaakloze witte joekels. De garnaal is ziltig en umami, de cocktailsaus heeft iets zoets. Ga niet te zuur met de wijn, maar zoek het in kruidig en/of rond. Een rijke bubbel is ook raak. Chibet Réserve Chardonnay Viognier 2021 Pays d’Oc, Frankrijk € 10,95 bij andrekerstens.nl Pieropan, Soave Classico 2021 Italië € 15,50 bij degoudenton.nl Guy Méa, Sig’nature NV Champagne, Frankrijk €43,50 bij latelierduchampagne.nl

Caesarsalade Bij salades trapt de dressing vaak stennis, omdat azijn en wijn niet goed samengaan. Maar caesardressing is lekker romig en in combinatie met de pittige parmezaan en ansjovis kan-ie wel een uitgesproken glas gebruiken. Denk ook aan de kip. Is die gegrild, dan schakel je nog een tandje hoger met een wijn die op hout gelegen heeft. Di Jacopo, Pinot grigio ‘Nec-Otium’ 2021 Friuli, Italië € 11 bij wijnkoperijeuropa.nl Newton Johnson, Albariño 2020 Hemel en Aarde Vallei, Zuid-Afrika € 15,95 bij winematters.nl Domaine Mosse, Chenin 2020 Loire, Frankrijk € 22 bij pieksman.nl

Kalkoen De kalkoen zelf heeft niet zoveel in de melk te brokkelen. De smaakmakers zitten in de vulling en de saus. Bedenk welke smaak overheerst. Kruidige vulling kan mooi met klassieke chardonnay of pinot noir. Cranberrysaus? Dan moet je zoeter. Ga voor dik-fruitig rood als Nero d’Avola of lichtzoet wit uit de Loire. Klumpp, Spätburgunder Gipskeuper 2018 Baden, Duitsland € 18 bij pieksman.nl Richard Kershaw, Clonal Selection Elgin Chardonnay 2019 € 41,30 bij wijnkoperijvanbilsen.nl La Grange Tiphaine, Buisson Viau 2020 € 44 bij daxivin.nl

Beenham en varkenshaas Een kerstham is vaak geglaceerd en wil daarom wijn met een ienimini zoetje; rood of wit kan allebei, als het maar rijpfruitig is. Een pittig stuk varkensvlees kan wel een nog krachtiger rode met wat tanninen aan. Denk aan een stevige rioja of niet al te serieuze rhône. Domaines Chermette, Cuvée Vieilles Vignes Origine 2021 Beaujolais, Frankrijk €13,50 bij vinoblesse.nl Bodegas Ortega Ezquerro, Rioja Crianza 2019 Spanje € 11,75bij colaris.nl Domaine Gayda, Figure Libre ‘Freestyle’ 2020 Pays d’Oc, Frankrijk € 14,45 bij vinify.nl

Biet Wellington Het maakt wel degelijk uit of je vlees of biet in bladerdeeg rolt – voor de koe, maar ook voor de wijn. Biet is aards en houdt vocht vast, daar wil je een lekkere sappige rode met eventueel wat kruidigheid bij. Louis Maurer, Pinot noir 2020 Elzas, Frankrijk € 20,49 bij verravino.nl Reyneke Syrah 2019 Stellenbosch, Zuid-Afrika € 20 bij daxivin.nl Ca’ Rugate, Rio Albo Valpolicella 2020 Veneto, Italië € 12,50 bij colaris.nl

Knolselderij Knolselderij is veelzijdig en wordt als hoofd- of bijgerecht gegrild, gebakken of gepureerd. De basissmaak is fris – daarbij past sauvignon blanc of Italiaanse grillo goed. Bij lang garen kan hij ook wat weeïg worden, en zeker in combinatie met boter of olie is chardonnay of zelfs fruitig rood een betere optie. Feudo Montoni, Grillo della Timpa 2020 Sicilië, Italië € 17,40 bij kwastwijnkopers.nl Jean-Claude Boisset, Chardonnay Sous la Roche 2020 Macon, Frankrijk € 14,99 bij gall.nl Il Canovino, Valpolicella Superiore 2018 Veneto, Italië € 15,95 bij pasteuning.nl

Kabeljauwhaasje ‘Visje moet zwemmen’, maar waarin hangt sterk af van bereiding en saus. Gebakken en met botersaus? Neem een mollige, rijke wijn. Gegrild, met tomaten/paprikasaus? Een niet te zware rode wijn. En stoof je de vis ín wijn? Gebruik dan een niet al te kostbare maar wel kwalitatieve goede, die je ook bij het gerecht door kunt drinken. In die volgorde: Chardonnay Les Tannes en Occitanie - Sud de France 2020 Frankrijk € 7,75 bij debruijnwijnkopers.nl Arnaud Combier, Fleurie 2018 Beaujolais, Frankrijk € 18 bij vleck.nl Neleman, Macabeo Chardonnay 2021 Valencia, Spanje € 5,99 bij jumbo.com

Chocolademousse Melk of puur is de eerste vraag natuurlijk, maar laten we even van puur uitgaan. Er kan allerhande zoets bij, van versterkte wijnen als marsala, port en PX, tot zoete sparkling en zoet wit als muscat de beaumes de venise. Ik heb een zwak voor het rijpe, vijgachtige, notige van de Zuid-Europese dranken. Cantine, Pellegrino Marsala Iya, Italië € 9,49 bij gall.nl Pedro Ximénez, Tauromaquia Andalusie, Spanje € 16,99 bij grapedistrict.nl Graham’s Six Grapes, Reserve Port Portugal € 16,95 bij vinhodoporto.nl

Gourmetpakket Een match vinden bij een potpourri van hapjes is onbegonnen werk, en meteen het beste excuus om gewoon iets fantastisch open te trekken. Hier drie van mijn favoriete wijnen van dit jaar. Een fantastische méthode traditionelle van een Nederlander in Griekenland, een onwaarschijnlijk lekkere natuurlijke rode carignan en een Zuid-Afrikaanse chenin om de vingers bij af te likken. Karanika Cuvee Speciale Extra Brut NV Amyndeo, Griekenland € 23,50 bij champagnist.nl La Nouvelle Don(n)e, Vertigo 2018 Roussillon, Frankrijk € 40 bij cocorico.wine Patatsfontein, Chenin blanc 2021 Zuid-Afrika € 34,95 bij wijnkoperijdelange.nl

1-2-3 match!

Smaakprofessor Peter Klosse is gepromoveerd op smaakclassificatie op basis van mondgevoel, en oprichter van de Academie voor Gastronomie. Dit is zijn stappenplan voor een geslaagde wijn-spijspairing. Je start bij het mondgevoel van het gerecht. Trekt je mond samen (door zuren als azijn of citroen), laat het een laagje achter (door boter, olie of siroop) of droogt je mond uit (door bijvoorbeeld croutons)? Zoek een wijn met dezelfde eigenschappen: zuur, filmend of drogend. Kies een wijn met dezelfde smaakintensiteit als je gerecht. Wijn en gerecht moeten even krachtig smaken. ‘Hoe hoog staat de schuif’. Tenslotte kijk je naar overeenkomstige aroma’s als ‘fruitig’, ‘aards’ of ‘vanille’, maar staar je er niet blind op. Het is mooi als ze matchen, maar niet noodzakelijk.