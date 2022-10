Kevin Spacey niet schuldig bevonden in spraakmakende misbruikzaak

Kevin Spacey is donderdag niet schuldig verklaard voor seksueel misbruik. De Amerikaanse acteur was aangeklaagd door acteur Anthony Rapp, die Spacey ervan beschuldigde hem in 1986, toen Rapp een 14-jarige jongen was, aangerand te hebben. De jury acht die aantijgingen niet bewezen.

Kevin Spacey, bekend van onder meer de serie House of Cards, had een schadevergoeding van veertig miljoen dollar moeten betalen als hij schuldig was bevonden. Volgens Spacey was er nooit sprake van aanranding en was hij op de avond dat het misbruik zou hebben plaatsgevonden geen moment alleen met Rapp.

De beschuldigingen tegen Spacey werden geuit in 2017, ten tijde van het #MeToo-schandaal, waarbij meerdere, voornamelijk vrouwelijke actrices melding maakten van ongewenst gedrag in de entertainmentindustrie. Na de beschuldiging door Rapp kwamen meerdere acteurs naar buiten die zeiden dat Spacey hen seksueel had misbruikt. Deze aantijgingen zorgden ervoor dat Spacey zijn hoofdrol in House of Cards kwijtraakte en jarenlang voor geen enkele film meer werd gevraagd.

Spacey, die tweemaal een Oscar won in zijn loopbaan, moet nog wel terechtstaan in andere rechtszaken. In het Verenigd Koninkrijk wordt de Amerikaan beschuldigd door drie verschillende mannen, die zeggen dat zij door hem aangerand zijn. Deze zaken beginnen naar verwachting volgend jaar. In alle gevallen ontkent Spacey alle beschuldigingen.