James Webb kijkt in een stellaire kraamkamer

Ruimtetelescoop James Webb gaf de wereld woensdag een nieuwe blik op de iconische zogeheten Pilaren der Creatie, een ijskoude wolk van gas- en stof in het heelal waarin veel nieuwe sterren ontstaan. De telescoop maakte de wolk deels transparant en onthulde zo honderden sterren in wording.

De stof- en gaswolk, in de vorm van een hand met drie vingers, staat op 6.500 lichtjaar van de aarde. Dat wil zeggen dat het licht ervan er 6.500 jaar over deed om naar de aarde te reizen. De lengte van de linker pilaar wordt geschat op vier á vijf lichtjaar. Dat is slechts een klein deel van de nevel waar de Pilaren der Creatie onderdeel van is, de Adelaarsnevel. Die nevel heeft een breedte van ongeveer 55 lichtjaar en staat in het sterrenbeeld slang. De gemiddelde temperatuur van de nevel is tweehonderd graden onder nul.

Ruimtetelescoop Hubble, de voorganger van James Webb (JWST), legde de pilaren vast in 1995 in zichtbaar licht. In 2014 fotografeerde Hubble de pilaren nog een keer, maar dan scherper (foto links). Op de foto van Hubble is voornamelijk de dikte van de gas- en stofwolk te zien.

Samengeperst gas en stof

In de nu gepubliceerde foto van JWST (rechts) kunnen astronomen binnenin die wolk kijken. Dat komt doordat JWST in ander licht fotografeert dan Hubble: in infraroodlicht. In tegenstelling tot zichtbaar licht gaat infraroodlicht door gas- en stofwolken heen. Op de nieuwe foto zijn honderden, voorheen onzichtbare sterren in wording zichtbaar.

Hoe ontstaan die sterren? Op sommige plekken wordt het gas en stof in de wolk dusdanig samengeperst waardoor het ineenstort door zwaartekracht. Die gebieden worden langzaam heet en in de loop van miljoenen jaren wordt het een ster.

De rode plukken bovenop de tweede en derde pilaar is uitgestoten materie van de nieuwe sterren in wording.

De Adelaarsnevel is een van de meest productieve stellaire kraamkamers van de Melkweg, ‘ons sterrenstelsel’. De waarneming van JWST helpt astronomen te bestuderen hoe sterren precies ontstaan en om het aantal nieuwe sterren erin nauwkeuriger te tellen.

Wie goed kijkt, ziet dat sterren op de foto van Hubble vier pieken hebben en sterren op die van James Webb zes. Dat komt doordat de spiegels van de ruimtetelescopen andere vormen hebben.