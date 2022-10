UUFUQVIlMjMlMjNCSU5BSVIlMkNVJTIzRVRBUFBFJTIzRVROQSUyQ0lTTEFNJTIzQU5HTElTVCUyQ0NVRSUyM1AlMjNUSUVMJTIzSVMlMkNLJTIzWEklMkFKSU5QSU5HJTIzJTJDU0clMjNHTk9FJTIzTCUyM0VOSyUyQ1RBTExJTk4lMjNPVFRFUiUyQ0VMSU8lMjNBVExFRVQlMjNJJTJDUEFTU0VTJTIzJTIzR05PT00=

Horizontaal: 1. ‘Toch regeringsdelegatie naar __’ 5. Met veel nullen en enen 10. Reisonderdeel 12. Italiaanse berg 13. Heeft (hoewel het dat verbiedt) teveel gedronken 15. Taalkundige 17. Lezen van de auto__ 18. Stad aan de Waal 19. Op __ op 23. Is Guterres van de VN 25. Krokodillenvoer 27. Dorpsterrein 29. Europese hoofdstad 31. Goede zwemmer 33. De Angelis of Di Rupo 34. Sporter 35. Schoten richting eigen mensen 36. Aardgeest

Verticaal: 1. Ballroomdans 2. Voorloper van e-mail 3. Alma-__, Kazachstan 4. ‘Stadion van dodelijke __ in Indonesië wordt gesloopt’ 5. Tussen Nigeria en Togo 6. __ Cooman, sporter 7. __ Dijckmeester, VARA 8. Ereteken 9. Piepzak 11. Behoeft verzorging 14. Bestond tussen 1917 en 1991 16. Gaat aan gezaai vooraf 20. Ronde woningen 21. Walvisbewoner 22. Wat je overhoudt 24. Feest(kleding) 26. The knights who say __ (Monty Python) 28. ‘Iran stuurt technici naar __ om Russen te helpen met drones’ 30. Waterkantplant 32. Upper __

Oplossing puzzel 19 oktober. Horizontaal: 1. TIJDIG 4. REHAB 8. ELZEN 10. KEI 12. ARLES 15. ENGLAND 17. MEENT 18. STEE 22. CELL 23. LEMMA 24. SIDONIA 26. INVAL 27. IND 28. TEKEN 29. PARLER 30. GERRY Verticaal: 1. TEAMS 2. DELER 3. GESTEENTE 4. RENTE 5. ENGERLING 6. AKA 7. BENZEMA 9. ZESVLAK 11. ID 13. RETSINA 14. ENECO 16. LEVEN 19. KLIER 20. OMVER 21. RALLY 24. SIP 25. DDR In het midden: STREEKVERVOER