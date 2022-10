Hoe voorkom je kramp?

Wie kent niet de beelden van voetballers die kermend van de kramp in het gras neerstorten? Kramp is een pijnlijke samentrekking van de spieren die het meest voorkomt in kuiten en voeten. Vrijwel iedereen heeft er weleens last van. Sommige mensen schieten ’s nachts wakker van pijnlijke kramp. Bij zwangere vrouwen en ouderen komen nachtelijke krampen gemiddeld wat vaker voor.

Douwe Epema is huisarts bij Arts en Zorg in Den Haag en NHG-kaderarts bewegingsapparaat. Hij ziet op zijn spreekuur mensen met allerlei beenklachten – „bijvoorbeeld restless legs” – maar zelden mensen die worstelen met kramp.

Toch maakt hij graag tijd om uit te leggen wat je kunt doen om kramp te voorkomen.

„Ten eerste is het belangrijk voldoende te drinken, want dehydratie kan leiden tot kramp. Ten tweede is het zinvol te matigen met alcohol; en meer dan twee glazen per dag noemen we tegenwoordig al overmatig. Ten derde is het goed niet té intensief te trainen. Misschien ben je bijvoorbeeld net iets te fanatiek aan je marathontraining begonnen.” Verder adviseert Epema je medicijngebruik onder de loep te nemen. Sommige medicijnen hebben kramp als bijwerking. Heb je daarna nog last van kramp, dan kun je wat Epema betreft gerust eens een massage, een warm bad of rekoefeningen proberen. „Maar ga niet zomaar magnesium slikken! Het idee leeft dat magnesium helpt tegen kramp, maar dat is enkel bij zwangere vrouwen aangetoond.”

Wanneer je alle adviezen ter harte hebt genomen en nog altijd last hebt, adviseert Epema dat met je huisarts te bespreken. „Die kan onder andere beoordelen of er bloedonderzoek nodig is om mogelijke onderliggende oorzaken uit te sluiten.”