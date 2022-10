Hoe de popmuziek Jan Donkers door het leven loodste

Slobberbone door Roel Smit

Jan Donkers zag countryrockband Slobberbone voor het eerst in 1996 in de Driskill Ballroom in Austin (Texas). „Dit is het”, dacht hij. De song ‘Give me back my Dog’ is volgens Donkers „het absoluut mooiste nummer over een hond dat niet over een hond gaat.” Voorman Brent Best behoort volgens hem tot de beste songwriters van de VS: „Dat hij niet de waardering krijgt die hij verdient, heeft denk ik te maken met het feit dat hij een band aanvoert die bekend staat om, nou ja, lawaai.”