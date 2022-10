‘Hiervoor heerlijk de tuin geplunderd’

Al hebben we dit jaar geen courgettes in de tuin, toch wilde ik deze salade maken, omdat we nog wel veel ander moois hebben dat groeit en bloeit. Ik volgde bijna het hele recept van de dressing, maar gebruikte 4 in plaats 2 ansjovisfilets. Een hele uitgeperste citroen vond ik beter. Een mooie frisse dressing waarin geen ingrediënt overheerste. In het begin van de zomer kocht ik drie minuscule bakjes tuinkers en plantte die in de kruidentuin. Wonderwel werden het prachtige plantjes die uitstekend combineerden met deze salade. Oost-Indische kers en het blad in plaats van courgettebloemen was lekker peperig. Het was een pittig klusje om asperges te snijden op de mandoline. Ik vond het heerlijk om de tuin te plunderen voor dit gerecht. Misschien met iets te veel enthousiasme omdat het bord nu een beetje een flipperkast aan kleur is geworden, maar qua smaak gaat het prima samen. Rauwe courgette met burrata is een heerlijke combinatie.

