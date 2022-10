Gijs van Dijk wil terugkeren als Kamerlid, bij voorkeur namens de PvdA

Gijs van Dijk wil zijn zetel in de Tweede Kamer weer innemen. Dat heeft de in februari uit de PvdA-Tweede Kamerfractie opgestapte Van Dijk donderdag in een interview aan televisieprogramma EenVandaag laten weten. In het interview zegt hij zich het liefst weer aan te sluiten bij de PvdA-fractie. Mocht de PvdA hem niet terugwillen, dan sluit hij de oprichting van een eenmansfractie ook niet uit.

Van Dijk vertrok uit de Tweede Kamer na klachten over grensoverschrijdend gedrag, maar een interne beroepscommissie van de PvdA oordeelde deze week dat het partijbestuur „onzorgvuldig” heeft gehandeld bij het afhandelen van de klachten, omdat de precieze aard van de klachten over Van Dijk „niet onverkort kenbaar” zijn gemaakt. De conclusies van het op verzoek van Van Dijk opgestelde rapport leidden er vooralsnog niet toe dat Van Dijk door de PvdA in genade is aangenomen.

Met zijn uitgesproken wens verhoogt Van Dijk de druk op de PvdA om een terugkeer van hem te heroverwegen. Daarbij komt het recente vertrek van Kamerlid Khadija Arib - zij vertrok na een door het presidium van de Tweede Kamer aangekondigd onderzoek naar een „onveilige werksfeer” die tijdens haar tijd als Kamervoorzitter zou hebben bestaan. Arib heeft haar ontslagbrief nog niet ingediend, maar zodra zij dit doet start de procedure voor wie haar zetel mag innemen. Van Dijk is daarvoor dan de eerste gegadigde.

De PvdA heeft nog niet gereageerd op het interview van Van Dijk. Wel liet partijvoorzitter Esther-Mirjam Sent dinsdag in een verklaring weten dat de PvdA het niet eens is met de conclusie van de beroepscommissie. Mocht Van Dijk als eenmansfractie terugkeren in de Tweede Kamer, dan zal hij de eenentwintigste fractie in de Tweede Kamer vormen.

Lees ook: Beroepscommissie: PvdA-partijbestuur handelde ‘onzorgvuldig’ in zaak-Van Dijk