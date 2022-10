Geweldige boekenmarkt die altijd dicht was

Een tijd lang moest ik om de een of andere reden vaak in Alicante zijn. Waar tot mijn niet geringe verbazing iedere dag aan het einde van de middag een straatlange boekenmarkt werd gehouden. Waar, alweer tot mijn verbazing, uitsluitend Spaanse boeken werden verkocht. Hoe vaak ik alle kramen ook ben langs gegaan, nooit heb ik iets in een andere taal aangetroffen.

Maar een geweldige markt, daar gaat niets van af, net als de onvolprezen Marché du livre ancien et d’occasion in het Parc Georges Brassens in Parijs. Alleen op zaterdag en zondag, maar dan is ie er ook.

De bouquinistes langs de Seine zijn er iedere dag, maar altijd dicht, daar schiet je niets mee op. Maar als ze open zijn, vind je er mooie dingen. Ik heb een foto waarop ik, helemaal gelukkig, het Pléiade Album Arthur Rimbaud vasthoud. Het was in de tijd dat je nog met geld moest betalen en omdat ik niet genoeg cash bij me had, besloot ik mijn aankoop tot de volgende dag uit te stellen. Toen de bouquinist, uiteraard, op slot zat.

En dan de Sahaflar Carsisi naast de Grote Bazaar in Istanboel, alleen het uitspreken van de naam al, ‘Sahaflar Carsisi’, stemt gelukkig, want wat daar allemaal te koop is (of was, ik ben er al een tijdje niet geweest en dingen kunnen snel veranderen, meestal niet ten goede) grenst aan het onwaarschijnlijke. Korans in alle soorten en maten, de een nog mooier dan de andere, en hele pakken kalligrafie, vaak opgesierd met schitterende miniaturen, de Süleymaniye moskee gezien vanaf de Bosperus, Adam en Eva in het Paradijs, de Ark van Noach, en tegen prijzen waar je nog geen kapsalon voor eten kunt.

Maar waarom het in verre buitenlanden gezocht als wij zelf op de Oudemanhuispoort kunnen bogen? Ik herinner het me als een plechtig ogenblik, de eerste keer dat mijn vader me meenam naar de Poort, want het was iets heel bijzonders, daar werden „alle boeken van de wereld” verkocht, kraam naast kraam naast kraam, misschien herinnert u het zich nog? De geheimenissen begonnen eigenlijk al als je de Langebrugsteeg in liep, zo smal, alsof je Alice was en op het punt stond een andere wereld te betreden.

Maar dat was nog niets vergeleken bij de steeg die zich een eindje verderop, vlak voorbij de Nes, schuilhield. Ik geloof niet dat ik meteen naar binnen durfde, en nog altijd moet ik een korte aarzeling overwinnen alvorens het Gebed zonder end te betreden, en het hele gebed opzeggen doe ik niet vaak. Via de Kuiperssteeg liep ik, aan mijn vaders hand, langs het ook al zo geheimzinnige Huis aan de drie grachten, waarna we bij de poort kwamen die toegang geeft tot de Oudemanhuispoort. (wordt vervolgd)

Guus Luijters schrijft op gezette tijden over boeken en boekhandels in Amsterdam.