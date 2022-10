Genetisch onderzoek biedt inzicht in familiebanden neanderthalers

Een grootscheepse reconstructie van dertien neanderthal-genomen uit het Russische gedeelte van het Altai-gebergte van ongeveer 55.000 jaar oud heeft het totaal aantal volledig bekende neanderthal-genomen in een klap verhoogd tot 31. De publicatie in Nature verschijnt kort nadat begin deze maand een van de ook hierbij betrokken onderzoekers, Svante Pääbo, de Nobelprijs voor fysiologie kreeg toegekend voor zijn pionierswerk in de reconstructie van paleo-dna.

Uniek in het nieuwe onderzoek is dat ook nauwe familierelaties tussen neanderthalers zijn gevonden. Onder de elf neanderthalers die afkomstig zijn uit de Chagyrskaya-grot, zijn een vader en een (jonge) dochter geïdentificeerd en ook ten minste twee neanderthalers die familie in de tweede graad van elkaar moeten zijn geweest, grootouder-kleinkind of broer-zus.

De twee andere genomen zijn afkomstig van de Russische Okladnikov-grot in het Altai-gebergte, dat het grensgebied vormt tussen Rusland, Kazachstan, Mongolië en China. Neanderthalers zijn evolutionair gezien nauwe verwanten van de moderne mens en leefden tussen 400.000 en 40.000 jaar geleden in Europa en West-Azië.

Vergelijkbaar met berggorilla’s

Het is opvallend hoe groot de onderlinge genetische verwantschap is van deze groep. Het betrokken onderzoeksteam, onder leiding van Laurits Skov en Peter Benjamin (Max Planck Instituut Leipzig) schrijft dat deze graad van verwantschap zelfs vergelijkbaar is met die van de huidige berggorilla’s in Oost-Afrika, waarvan er nog nauwelijks duizend over zijn en die dan ook sterk met uitsterven bedreigd worden. Dat betekent dat waarschijnlijk ook de complete populatie neanderthalers klein moet zijn geweest, iets dat eerdere onderzoeken ook al uitwezen. Eerder werd het totale aantal neanderthalers dat gelijktijdig in West-Eurazië leefde geschat op amper 5.000 tot maximaal 70.000 – veel minder dan de totale bevolkingsgrootte van Homo sapiens.

In de recente analyses wordt die geringe populatiegrootte ook meestal als belangrijkste reden voor het uiteindelijke uitsterven van de neanderthalers gezien. Het oude idee was dat de neanderthalers zouden zijn uitgestorven door concurrentie met moderne mensen, die rond 50.000 jaar geleden vanuit Afrika Eurazië introkken. Vorige week is dat idee overigens nog weer onderuitgehaald door een studie in Scientific Reports die berekende dat in Spanje en Frankrijk neanderthalers en mensen maar 1.500 tot 3.000 jaar lang tegelijk in het zelfde gebied moeten hebben geleefd, hetgeen evolutionair maar weinig gelegenheid biedt tot interactie.

Ook de gemeenschappen waarbinnen neanderthalers met elkaar samenwerkten en samenleefden, moeten volgens de genetische modellen van Skov, Benjamin en hun collega’s, in ieder geval in het Altai-gebergte nauwelijks groter dan twintig personen zijn geweest.

Jonge vrouwen trokken weg

Ook concluderen ze dat neanderthalmannen meestal in de groep moeten zijn gebleven, terwijl de jonge vrouwen juist wegtrokken naar andere groepen – een bekend systeem om inteelt te voorkomen dat ook bij andere primaten voorkomt. De onderzoekers leiden dat onder meer af uit het feit dat het mitochondriaal-dna (dat via de moeder overerft) veel gevarieerder is dan het dna van het Y-chromosoom (dat alleen in de mannelijke lijn overerft). Of bij Homo sapiens in de oertijd eenzelfde patrilocaal familiesysteem bestond, is niet duidelijk. Bij moderne mensen bestaat ook minder variatie in het Y-chromosoom dan in het mitrochondriaal dna, maar bij grotere populatiegrootte kan dat ook ontstaan als een relatief klein aantal mannen voor een groot deel van de voortplanting zorgt.

Bijzonder is ook dat het er door alle onderlinge verwantschap echt op lijkt dat de gesequencete neanderthalers in de Chagyrskaja-grot allemaal ongeveer in dezelfde periode leefden.