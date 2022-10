Geldschieter schrikt van controversiële proef met coronavirus

Een online preprint (nog niet gepubliceerde studie) van Amerikaanse virusonderzoekers van Boston University heeft een forse rel veroorzaakt. Eerst omdat de resultaten in (Amerikaanse) mediaberichten een flinke tikkel te alarmistisch werden gebracht, zoals bij Fox News: „Boston University researchers claim to have developed new, more lethal COVID strain in lab.” Maar vervolgens ook omdat de geldschieter – gealarmeerd door alle heisa – tot het besef kwam dat zij er vooraf helemaal niet van op de hoogte was dat de onderzoekers met zulke controversiële experimenten bezig waren.

Waar gaat het om? Mohsan Saeed en zijn team, verbonden aan de National Emerging Infectious Diseases Laboratories van Boston University wilden onderzoeken welke moleculaire veranderingen in de voortgaande evolutie van het SARS-CoV-2 coronavirus ervoor hebben gezorgd dat het virus milder is geworden. Hun aandacht ging in het bijzonder uit naar de spikes, de moleculen aan het oppervlakte van het virus die het helpen om cellen binnen te dringen. Uit veel onderzoek was al gebleken dat juist deze uitsteeksels op het virus allerlei veranderingen ondergaan, bijvoorbeeld om zich beter aan te passen aan de gastheer of om eerder opgewekte immuniteit tegen het virus te kunnen omzeilen.

Goedgekeurd protocol

Dus dacht onderzoeksleider Saeed: wat nu als we het originele coronavirus uit Wuhan, afkomstig uit de begindagen van de pandemie, eens voorzien van de spikes van de Omikronvariant, die nu wereldwijd circuleert? Het protocol werd goedgekeurd en de experimenten werden onder zorgvuldige veiligheidscondities uitgevoerd. Alles in orde, zou je zeggen.

De ophef ontstond echter bij de rapportage van de uitkomsten. Het oude Wuhanvirus uitgerust met de moderne Omikronspikes bleek voor labmuizen dodelijker dan Omikron zelf, 80 procent van de dieren die ermee werden besmet, stierf eraan. Daaraan ontleende Fox News het verontrustende „more lethal”. Toch was het geconstrueerde virus minder dodelijk dan de originele virusstam uit Wuhan die in een soortgelijke proef álle muizen fataal werd.

De hoge sterftecijfers bij deze speciaal gevoelige labmuizen is echter totaal niet representatief voor de sterfte bij mensen. Immers, van de mensen die besmet raakten met de originele Wuhanstam overleed nog geen 1 procent. Bij Omikron is de sterfte nog veel lager. Dus het „more lethal” van het mengvirus viel uiteindelijk wel mee.

Maar meteen ontspon zich een nieuwe rel, beschrijft wetenschapsjournalist Helen Branswell van STAT News: het National Institute of Allergy and Infectious Diseases, een van de sponsors van het onderzoek van Saeed, bleek niet geïnformeerd over de aard ervan. Het gaat namelijk om onderzoek dat potentieel valt onder de zogeheten gain of function-studies, waarbij een ziekteverwekker via genetische manipulatie sterker wordt gemaakt. Daarvoor zou in principe speciale toestemming moeten worden gevraagd. Maar het is een grijs gebied, de regels zijn niet duidelijk, zegt ook viroloog Florian Krammer in een tweet naar aanleiding van de kwestie.

