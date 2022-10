Frankrijk, Spanje en Portugal eens over nieuwe, ‘groene’, energieroute

Spanje, Frankrijk en Portugal zijn de aanleg van een nieuwe onderzeese pijpleiding van Barcelona naar de regio Marseille overeengekomen. De pijpleiding moet eerst gas en vervolgens waterstof van het Iberisch schiereiland naar Frankrijk transporteren. Dat heeft de Spaanse premier Pedro Sánchez donderdag bekendgemaakt in Brussel, waar een EU-energietop plaatsvindt. Sánchez sloot de deal met de Franse president Emmanuel Macron en zijn Portugese ambtgenoot António Costa in Parijs aan de vooravond van de EU-top.

Het plan voor de zogenaamde ‘Green Energy Corridor’ is een alternatief voor het plan van de MidCat-gaspijpleiding. Dat project moet gas uit Algerije over de Pyreneeën naar de rest van de EU brengen - een langgekoesterde wens van Spanje, waar Frankrijk op tegen was. Een deel van de geplande MidCat-pijpleiding - een plan dat stamt uit 2003 - is al aangelegd bij Barcelona, maar vanwege de milieu-impact en de hoge kosten werd de bouw in 2019 stilgelegd.

Lees ook dit artikel: Ergernis tussen lidstaten over trage EU-reactie neemt toe, wordt de energietop ‘een robbertje vechten’?

‘Pyrenese geiten’

De huidige energiecrisis in de EU leidde ertoe dat ook de Duitse bondskanselier Olaf Scholz ging lobbyen voor de MidCat-pijpleiding, die ook gas naar Duitsland moest brengen, maar Macron ging niet overstag. „Ik begrijp niet waarom we als Pyrenese geiten [op dit idee] moeten springen”, zei Macron daar eerder deze maand over. Het was een historische verwijzing naar een van zijn voorgangers, president Charles de Gaulle, die in de jaren zestig zei dat men niet al te enthousiast, „als geiten”, over de EU moest spreken.

Nu ligt er een alternatief plan, waarvan de uitwerking de komende maanden vorm moet krijgen. Volgens Macron moet het nieuwe project, net als MidCat, gaan profiteren van EU-financiering, zo schrijft persbureau AFP. Macron, Sánchez en Costa praten verder over het project EuroMed-top op 8 en 9 december in het Spaanse Alicante. Bij die top verwachten de regeringsleiders zaken rondom het nieuwe project te concretiseren, waaronder de verdeling van de kosten.