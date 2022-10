Europese Commissie: Poetins gift aan Berlusconi is tegen de sanctieregels

De Italiaanse politicus Silvio Berlusconi heeft de Europese sanctieregels overtreden door vorige maand een gift van twintig flessen wodka van de Russische president Vladimir Poetin in ontvangst te nemen. Dat zegt een woordvoerder van de Europese Commissie donderdag tegen persbureau Reuters. De sancties verbieden de import van Russische producten, waaronder ook sterke dranken. De woordvoerder bevestigt dat er geen uitzondering bestaat voor giften.

De sancties, die de Europese Unie in april invoerde als gevolg van de Russische inval in Oekraïne, horen door de individuele EU-lidstaten geïmplementeerd te worden. Het is dus aan de Italiaanse autoriteiten om te bepalen of Berlusconi voor zijn overtreding gestraft zal worden. Het aanhalen van zijn banden met Rusland heeft in ieder geval gezorgd voor onrust in de beoogde rechtse coalitie in het Italiaanse parlement.

Zo beloofde Georgia Meloni, de waarschijnlijke nieuwe premier, na haar verkiezingswinst in september haar „loyale steun” aan Oekraïne. Maar in een audio-opname die dinsdag werd gelekt door persbureau LaPresse stelde Berlusconi zich „ernstige zorgen” te maken over de rol van de Italianen in de oorlog. In die opname sprak hij ook over zijn band met Poetin, die altijd al innig was. De Russische president gaf hem twintig flessen wodka en een „lieve brief” voor zijn verjaardag op 29 september, zei Berlusconi. Zelf stuurde hij rode wijn en een „net zo lieve brief” terug.

