Engeland heeft wat het Nederlandse taalgebied amper heeft

Eleanor Parker stelt een originele vraag waar ze terecht een boek aan heeft gewijd: Hoe beleefden de middeleeuwse Angelsaksen de seizoenen? Wat schreven ze in teksten en gedichten over winter, lente, zomer en herfst en de feestdagen die bij die jaargetijden horen?

Boek Oudengels Het Engels vóór de Normandiërs Eleanor Parker: Winters in the World. A Journey through the Anglo-Saxon Year. Reaktion Books, 268 blz. €19,99 ●●●●●

Winters in the World: A Journey through the Anglo-Saxon Year, het nieuwe boek van de Britse literatuurhistoricus Eleanor Parker, brengt de lezer naar de Germaanse volken Angelen en Saksen, die vanuit het huidige Noord-Duitsland en Nederland vanaf het jaar 500 naar Engeland emigreren. Daar verdringen ze de vorige bewoners, Kelten, naar Wales, Ierland en Schotland. Het is de wereld van populaire tv-series als The Last Kingdom en Vikings.

Het Oudengels van de Angelsaksen verschilt sterk van het moderne Engels. Dat komt vooral door invloed van de Franse Normandiërs, die vanaf 1066 in Engeland de macht overnemen. Lees om een indruk van het Oudengels te krijgen bijvoorbeeld deze regels van het anonieme gedicht Maxims II uit ca. 950 [ð en þ klinken als th, æ als è met wat a erbij]:

Winter byð cealdost,

lencten hrimigost – he byð lengest ceald;

sumor sunwlitegost – swegel byð hatost;

hærfest hreðeadegost; hæleðum bringeð

geres wæstmas, þa þe him God sendeð.

Winter is het koudst,

Lente het vriezigst – het is het langste koud;

Zomer zonlichtst – de zon het heetst;

Herfst gezegendst; brengt mensen

jaarlijks fruit, dat God hen stuurt.



Ook vertaald voel je de poëtische kracht van het Oudengels

Ook vertaald voel je de poëtische kracht. Sommige woorden zijn verdwenen uit het Engels, zoals ‘lente’ en ‘herfst’, maar vanuit het Nederlands is vrij goed te volgen wat de onbekende Angelsaks meer dan duizend jaar geleden wilde zeggen met Maxim II. Het is een lekkere vorm van puzzelen, zeker voor wie ook wat hedendaags Saksisch of Fries kent.

In alle seizoenen behandelt Parker de feestdagen en naamdagen van heiligen. Ze citeert uit het epos Beowolf (met de mooie naar de Bijbel verwijzende zin „þu eart dust and to duste gewendst”, de preken van de monnik Ælfric en anonieme gedichten als Maxims I en II uit het Exeter Book waarin veel oudere Angelsaksische literatuur is verzameld en overgeleverd. Zo weet ze met in hedendaags Engels vertaalde voorbeelden uit epossen, gedichten en preken de invloed van de seizoenen op het dagelijkse Angelsaksische leven te illustreren. In de geciteerde fragmenten zitten regelmatig verrassende vergelijkingen, zoals water dat tijdens vorst een helm draagt, en ijs dat bruggen bouwt (Maxims I).

Oude feesten afgeschaft

Na hun verhuizing naar Engeland zijn de Angelsaksen binnen enkele eeuwen christenen geworden en zijn hun oude feesten en goden afgeschaft of aangepast. Maar omdat het voortbestaan in hun pre-industriële samenleving afhankelijk blijft van de seizoenen, verandert het dagelijks leven amper. De langste en de kortste dag, midzomer, midwinter, de maanden dat de zee kalm is (juni en juli) blijven allemaal belangrijk. Net als het begin van lente en herfst (de twee equinoxen, waarop de dag precies even lang is als de nacht en waarna in september „langað seo niht and wanað se dæg” (de nachten langer worden en dagen korter).

Engeland heeft wat het Nederlandse taalgebied amper heeft: geschreven middeleeuwse literatuur van voor 1200. Al onze gesproken teksten uit die tijd zijn verwaaid. Misschien op wat inscripties en de dertien woorden na van de beroemde krabbel ‘hebban olla vogala’, die geschat wordt op ca. 1100 en waarvan niet eens zeker is dat het ‘Nederlands’ is. Dat maakt een boek als dit hier onmogelijk, maar Winters in the World illustreert met veel poëzie de afhankelijkheid van de seizoenen en de natuur.