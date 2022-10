In het Noabor Energiecafé in mijn dorp, onder de rook van Deventer, adviseren vrijwilligers dorpsgenoten bij het verduurzamen van hun huis. Nu vooral: hoe af te komen van dat verfoeide Russische gas.

Voor mij is een bejaarde man aan de beurt. De vrijwilliger inventariseert eerst alle mogelijke verbruiksgegevens van zijn huishouden. Ten slotte vraagt hij: „En hoe kookt u?” De man: „Ik kook niet, dat doet mijn vrouw.” De vrijwilliger, met een beminnelijke glimlach: „Maar hoe kookt uw vrouw dan?” De man: „Verrukkelijk!”

