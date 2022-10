Eindelijk een afrekening met de mythe van het milde fascisme

Volgende week is het precies honderd jaar geleden dat Benito Mussolini door koning Victor Emmanuel III werd benoemd tot premier van Italië. Aan dat besluit waren tumultueuze dagen voorafgegaan, waarin duizenden leden van fascistische milities, squadristi, van verschillende richtingen naar Rome optrokken. Het startsein voor deze campagne was vier dagen eerder, op 24 oktober 1922, afgegeven in Napels, waar Mussolini tegenover veertigduizend zwarthemden de zaken op scherp had gesteld: als de macht over het land niet aan de fascisten zou worden overgedragen, zouden ze deze zelf komen opeisen.

Dat lieten zijn gewapende troepen zich geen twee keer zeggen. Te voet, per trein, met auto’s en vrachtwagens trokken de milities naar de hoofdstad, min of meer geleid door een comité van fascistische kopstukken – zonder Mussolini – in Perugia. In de nacht van 27 op 28 oktober bereikten ze de randen van de stad. Geconfronteerd met deze acute dreiging besloot de zittende liberale premier, Luigi Facta, de staat van beleg af te kondigen. Hij had zich verzekerd van de steun van het leger, maar gerekend buiten de koning, die – bang zijn troon te verliezen – weigerde zijn handtekening onder het besluit te zetten.

Een paar uur later trad het kabinet-Facta af. Het besluit van de koning maakte de weg vrij voor Mussolini, die vanuit Milaan de gebeurtenissen op de voet volgde en druk telefonerend wachtte tot hem de macht in de schoot zou vallen. Toen dat eenmaal was gebeurd, nam hij de nachttrein naar Rome, waar hij op 30 oktober arriveerde. De ‘Mars op Rome’ mocht dan rommeliger en minder heldhaftig zijn verlopen dan later in de propaganda voorgesteld, Mussolini’s aankomst in de hoofdstad was een ware triomftocht.

En zo kwam de Nationale Fascistische Partij, die bij de laatste reguliere verkiezingen, een jaar eerder, slechts zes procent van de zetels in het parlement had behaald, aan de macht. Maar dat was niet voetstoots gebeurd. Vanaf 1920 hadden de fascisten stap voor stap grote delen van het land, vaak met grof geweld, onder controle gebracht. Zowel in de steden als op het platteland werden gekozen raden en bestuurders opzijgeschoven, gebouwen van partijen, vakbonden en kranten bezet, vernield of in brand gestoken, tegenstanders vermoord of geterroriseerd. Het waren vooral linkse en republikeinse groeperingen die het daarbij moesten ontgelden.

Wraak en intimidatie

De geschiedenis van het Italiaanse fascisme als een verhaal van intimidatie, wraak, vernedering, moord en massale terreur staat centraal in Blood and Power. The Rise and Fall of Italian Fascism van de Britse historicus John Foot. Het geweld beperkte zich namelijk niet tot de jaren 1919-1921, waarin de maatschappelijke en politieke conflicten overal in Italië hoog opliepen en soms tot hevige botsingen leidden, inclusief bloedige aanslagen door anarchistische groeperingen. Ook in de jaren na de Mars op Rome, en zelfs na de definitieve vestiging van de dictatuur in 1926, bleef de gewelddadige geest van de squadristi vaardig over het Italiaanse fascisme.

Foot, geboren in een milieu met diepe wortels in de Britse politieke geschiedenis – zijn grootvader was de laatste gouverneur van Cyprus, zijn oom leider van Labour – vond de inspiratie voor deze studie mede in zijn familiegeschiedenis. Zo kon zijn overgrootmoeder, een Italiaanse, met weemoed terugdenken aan het fascisme, net als haar zoon, die meende dat het misschien niet allemaal even netjes was gegaan maar het land onder Mussolini prima functioneerde. Het is precies dit soort vergoelijkende opvattingen waarmee Foot in Blood and Power wil afrekenen, vooral ook omdat ze de laatste decennia veel breder opgang doen, in en buiten Italië. Geweld was geen bijverschijnsel, aldus Foot, maar een essentieel onderdeel van het fascisme als beweging en als politiek systeem.

Aandoenlijke dictator

Terwijl Foot zijn lezers onderdompelt in een chronologisch relaas van kleine en grote gebeurtenissen, kiest zijn landgenoot Paul Corner, die al vele decennia in Italië woont en werkt, een radicaal andere strategie om de nostalgische sentimenten rond het fascisme en Mussolini aan de kaak te stellen. Mussolini in Myth and Memory. The First Totalitarian Dictator is breder van opzet en analytischer van karakter en daarmee ook overtuigender. Corner ontkracht niet alleen de mythes, hij laat ook zien hoe ze zijn ontstaan en waarom ze tot de dag van vandaag voortleven.

De idee van een ‘mild’ of ‘vriendelijk’ fascisme en de voorstelling van de Duce als een goedwillende, soms zelfs aandoenlijke dictator, die eigenlijk maar één cruciale fout maakte – zijn bondgenootschap met Hitler – komen niet uit de lucht vallen. Ook voor de oorlog was Mussolini niet alleen populair in Italië, maar ook in conservatieve en burgerlijke kringen elders. Hij zou Italië tot een toonbeeld van rust en orde hebben gemaakt en het land economisch, sociaal en cultureel hebben opgestoten in de vaart der volkeren. Bovendien had hij als ‘man van de voorzienigheid’ (Paus Pius XI) in 1929 de oude en pijnlijke problemen tussen Italië en het Vaticaan opgelost en daarmee de katholieke wereld voor zich gewonnen.

Hoewel het beeld van de welwillende dictator in de decennia na de oorlog afzwakte, zonder geheel te verdwijnen, heeft het vooral vanaf de jaren negentig aan kracht en populariteit gewonnen. Corner wijst op een complex van omstandigheden die daaraan hebben bijgedragen, te beginnen met het feit dat de misdaden van Mussolini en het fascistische regime geleidelijk verbleekten in het licht van de wandaden van andere totalitaire systemen, te beginnen met het nazisme en stalinisme. En naarmate de Holocaust een centralere plek in de herinneringscultuur kreeg, leek de morele schuld van het fascistische bewind steeds onbeduidender.

Slachtofferschap

Minstens zo belangrijk voor de mythevorming rond Mussolini is het feit dat Italië na de oorlog nooit rekenschap heeft hoeven af te leggen voor haar fascistische verleden. Omdat het land, na de ineenstorting van Mussolini’s regime in 1943, zelf doelwit was geworden van Duitsland, konden zij zichzelf als slachtoffer van de geschiedenis beschouwen: eerst waren ze door hun duce de oorlog in gesleept, vervolgens hadden ze te lijden van de massale terreur van het ‘nazifascismo’. Vooral de linkse partijen konden daarbij bovendien wijzen op het omvangrijke verzet van de partizanen. De meeste Italianen waren, kortom, te goeder trouw: Italiani brava gente.

Het was historicus Renzo de Felice die in de jaren zeventig de mythe van ‘een fascisme zonder Italianen’ onderuit haalde. Hij liet zien dat de bevolking het regime, in ieder geval in de periode na het Concordaat met de Katholieke Kerk, massaal had gesteund. Deze vaststelling had de aanzet kunnen zijn om kritisch in de spiegel van de geschiedenis te kijken, aldus Corner, maar dat gebeurde niet. Geheel in de geest van de idee van ‘de deugdzame Italiaan’ werd De Felice’s conclusie aangegrepen om de negatieve kanten van het fascisme af te zwakken. Immers, als de grote meerderheid van de Italianen in die tijd het fascisme steunde, dan kón het zo slecht niet zijn geweest.

Het zijn dit soort sentimenten, diepgeworteld in de Italiaanse herinneringscultuur, die de beeldvorming rond Mussolini en het fascisme tot de dag van vandaag bepalen, tot ver buiten Italië toe. Die beelden hebben evenwel weinig te doen met de historische realiteit – en precies daar is het Corner om te doen. Mussolini in Myth and Memory is een aaneenschakeling van historische argumenten tegen de al te rooskleurige voorstellingen van het fascisme en zijn leider Mussolini.

Dat het fascisme was gebouwd en gericht op geweld en intimidatie, is hierboven al uitvoerig aan de orde gekomen. De samenleving die het creëerde was dan ook werkelijk totalitair, in alle opzichten. Fascistisch Italië was sterk gemilitariseerd, geleid door een partij die zich te buiten ging aan geweld en corruptie, een samenleving waarin het individu niet telde en recht niet zelden een loos begrip was.

Een groep jonge fascisten die meededen aan de ‘Mars op Rome’ in 1922. Foto KEYSTONE-FRANCE/Gamma-Rapho/Getty Images

Die ‘ene fout’

En dan die ‘ene fout’: het verbond dat Mussolini met nazi-Duitsland aanging. Dat was geen simpele misrekening, maar een logisch uitvloeisel van het streven naar een nieuw Romeins Rijk, met in het hart een ‘zuivere Italiaanse natie’. Met dat voor ogen werden in de jaren twintig brute campagnes gevoerd in Libië en Somalië en in 1935 een oorlog tegen Ethiopië begonnen, met inzet van gifgas en gruwelijk massaal geweld. Racisme speelde hierbij een belangrijke rol – zoals ook het geval was bij de gezinspolitiek, of het besluit, in 1938, om de joodse burgers uit de samenleving te stoten. Vervolgens richtte Mussolini het vizier op Albanië, Griekenland en Joegoslavië, waar het Italiaanse leger vaak meedogenloos maar weinig succesvol optrad.

En zo laat Corner weinig heel van het veronderstelde ‘milde’ karakter van Mussolini en zijn regime. Zelfs de veelbezongen prestaties op sociaal en economisch gebied blijken voor alles een product van de propaganda. Veel van wat er tot stand werd gebracht, vond ook in andere landen plaats, als onderdeel van een breder moderniseringsproces. Erger nog, eind jaren dertig verkeerde Italië economisch in het slop en waren de meeste mensen er in vergelijking tot 1923 op achteruit gegaan.

Dat het rooskleurige beeld springlevend is, blijkt uit het feit dat politici – van Berlusconi tot Meloni – er straffeloos naar kunnen verwijzen

De studies van Foot en Corner laten overtuigend zien hoezeer de mythe van de welwillende dictator en de relatieve mildheid van het Italiaanse fascisme een product is van een nooit-verwerkte geschiedenis, van propaganda en politieke nostalgie, en weinig uit te staan heeft met de historische realiteit. Dat het rooskleurige beeld niettemin springlevend is, blijkt uit het feit dat politici – van Berlusconi tot, inderdaad, Meloni – er straffeloos naar kunnen verwijzen.

Schamen voor het fascisme

Niettemin wordt ook in Italië, waar de media bol staan van de naderende herdenking van Mussolini’s machtsovername, gewaarschuwd tegen de idee dat het fascisme zo kwaad nog niet was. Een boek als Mussolini il capobanda. Perché dovremmo vergognarci del fascismo (‘Mussolini de leider – Waarom we ons moeten schamen voor het fascisme’) van de Italiaanse schrijver en journalist Aldo Cazzullo, dat dezelfde boodschap uitdraagt als Foot en Corner, prijkt al weken hoog op de bestsellerlijst. Tegelijk maken al die boeken en discussies ook iets anders duidelijk: hoe weinig de toestand in het hedendaagse Italië gemeen heeft met het tijdperk van Mussolini en zijn squadristi. Zo bezien vormen Meloni en haar Fratelli d’Italia een perfecte afspiegeling van de nostalgische herinneringscultuur, die voor een groot deel voorbijgaat aan de historische realiteit.

John Foot: Blood and Power. The Rise and Fall of Italian Fascism. Blood and Power. The Rise and Fall of Italian Fascism. Bloomsbury, 432 blz. € 35,99 ●●●●● Paul Corner: Mussolini in Myth and Memory. The First Totalitarian Dictator. Oxford University Press, 192 blz. € 26,- Mussolini in Myth and Memory. The First Totalitarian Dictator. Oxford University Press, 192 blz. € 26,- ●●●●●