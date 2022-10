De Skoda Enyaq: een stiltecoupé, zo goed als al zijn medeklonen

Voor het stoplicht sloot mijn grote Skoda aan achter een kleine. Het was een meer dan tien jaar oude Fabia: compacte, lieve stationcar voor bescheiden beurzen. Er zaten nederige mensen in, die ooit de klantenkring voor kleine Skoda’s uitmaakten. Ik zag het aan hun schouders en hun hoofdbewe-gingen. Op mijn leeftijd herken je de kleine en de grote mens aan hun gebaren. De kleine werd me mettertijd dierbaarder, want de grote zie je aan de talkshowtafels op tv. Hij is vreselijk, altijd in staat om een uit krantenkoppen en hearsay gekookt Vandaag Inside-gesprek te voeren met die moordlustverwekkende cocktail van domme trots en onwetendheid. Maar zo bluf je dus wel een stekker-suv bij elkaar. Je verdient geen Skoda Enyaq RS Coupé met bescheidenheid.

Toen het licht op groen sprong, trokken de Fabiamensen met hun 75 pk langzaam op. Ik liet mijn Enyaq empathisch meestromen. Ze opduwen met bijna vier keer hun vermogen leek me immoreel. Zouden zij opgewonden raken van mijn 21-inchwielen, mijn matrixkoplampen? Van mijn verlichte, door Skoda rapperachtig Crystal Face gedoopte grille met 131 ledjes, mijn 299 pk?

Nee. Wisten ze van zijn bestaan en hadden ze de middelen, dan zouden ze hem met klassieke Skoda-argumenten laten schieten. Te groot, te duur, te wuft. Ze zouden me niet-begrijpend aanstaren als ik ze vertelde dat mijn RS door Skoda wordt gepitcht als de coupéversie van de gewone Enyaq. Ik hoor ze door de tijdgeest weggedrukte vragen stellen: maar waarom dan, en wat moet je ermee? Maak je een suv, hak je er een stuk dak af om het meest obese autogenre ooit te laten lijken op een sportwagen. De amputatie kan hij hebben, hij is toch groot zat. En ratio speelt niet meer. Hoe je je profileert, dat is de kwestie.

Kleine zijsprong naar een guilty pleasure, foute woonprogramma’s. Daar zie je dode mensen met dode conversatie dode huizen nog doder maken. Nergens zie je gemankeerde creatieven zo wanhopig liegen. In de armoede van hun geveinsde inspiratie verpieteren de duurste spullen. Elke bruingele retrodesignlamp krijgt het stigma van Leen Bakker. Hetzelfde gebeurt als autofabrikanten met een Fabia-verleden duur gaan doen. Je voelt de kramp die Rolls-Royce overtroeft met ordinaire zelfverzekerdheid. Een led-grille, jezus.

Nachtmerrie in wording

Bij Volkswagen weten ze echt niet meer wat ze met Skoda moeten. Dat concern bezit Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Lamborghini, Bentley, Bugatti en Porsche. De positionering van die zuilen is bij Porsche en Bugatti vrij eenvoudig, voor de massamerken een nachtmerrie in wording. Aanvankelijk was binnen het spectrum Skoda het nuchtere, betaalbare alternatief voor de pretentieuzere titels in het portfolio. Het begin van het einde werd de platformstrategie die steeds meer auto’s, zowel de goedkope als de dure, tot identieke techniek veroordeelde. In het stekkertijdperk veroorzaakt die uniformering, nu de elektromotor alle auto’s stil en comfortabel maakt, een fatale nivellering van het aanbod. Alle elektrische VW-producten van de laatste jaren, deze Enyaq inbegrepen, zijn gelijkgeschakelde stiltecoupés. De Enyaq is globaal dezelfde auto als de VW ID.3, ID.4 en ID.5, de ID Buzz, de Audi Q4 e-tron en de Cupra Born. Is het gek dat Skoda’s zich als Audi’s gaan gedragen, omdat ze niet meer weten wie ze zijn? Mijn Enyaq heeft zelfs een Audi-achtig prijskaartje: 68.150 euro. Het lijkt me een onhoudbare toestand en een vicieuze cirkel. Ga je als voormalig voordeelmerk zoveel geld vragen, dan moet je in de tierelantijnensfeer steeds hoger inzetten. Kijk naar dat dashboard met verchroomde scrollwieltjes op het stuur, haast in de stijl van Bentley, de speakers van het Sound System Canton. De Comfort Stoel Plus, een Prominent met pretentie. De Fabia-mensen zouden hun ogen niet geloven. Dit hun merk?

Ja. Een merk dat het van gekkigheid niet meer weet.

Iemand ziet mij aankomen: „Het lijkt verdomme wel een BMW X6.”

Dat vat het aardig samen.

Hoe goed is hij? Zo goed als al zijn mede-klonen van het huis. Prima. Zodat je voor 24.000 euro minder net zo makkelijk een ruime VW ID.3 zou kunnen aanschaffen. Of bij Kia, wilde ik schrijven, een EV6 ter grootte van een Enyaq, tot ik de prijzen controleerde. Die auto kost nu vanaf 48 mille, vierduizend meer dan een jaar terug. De prijsexplosies in de sector zijn verbijsterend. In dat licht wordt de startprijs van de Enyaq Coupé met 51 mille al bijna schappelijk.