Achter mij het grasveld met de sculptuur van Picasso, vlak voor mij het lint en daar weer achter: de lopers. Ik sta hier goed. Lekker rustig. Ik kan de stappen horen, het hijgen en steunen. Verderop bij de grote vijver wordt luid geklapt en aangemoedigd. Terecht natuurlijk, maar dat wil ik niet. In stilte observeren wil ik, de voeten, de benen, de motoriek, het vrijwillig lijden meemaken.

Elke derde zondag van oktober voelt het haast als een plicht ten minste íéts van Onze Marathon te zien. Alsof de massa zwoegers een nieuwe dimensie aan de vertrouwde omgeving toevoegt die je niet mag missen. Amsterdam voor enkele uren op de wereldkaart: ook dat zal meespelen.

De kopgroep is al op weg naar de finish als ik mijn ideale plekje in het Vondelpark heb gevonden. Wel ben ik op tijd voor de snelste vrouwen. Nog beter, de snelste vrouw. Het park glinstert in de najaarszon, langs het parcours liggen plasjes regenwater en daar komt ze aangelopen: het medisch wonder. De Ethiopische hardloopgodin Almaz Ayana.

In het altijd door vele buitenlanders bevolkte Vondelpark rees onze global village tot grote hoogte en ik was erbij

Drie jaar geleden nog volkomen kreupel, twee knieën kapot, nu majesteitelijk ingetogen op twee meter afstand van mij.

Een voorrecht.

Dankzij haar ingeplante kraakbeen als een hinde zo elegant. Vrijwel geluidloos aan de zuidkant van het Vondelpark, met nog ruim twee kilometer te gaan tot de finish in het Olympisch Stadion. Almaz Ayana moet doodop zijn, haar laatste restjes wilskracht aanspreken, overal pijn voelen… Niets van te zien. De blik omlaag, alsof ze in zichzelf loopt. Haar korte paardenstaart losjes tussen haar schouderbladen. Haar zolen kussen het asfalt, vluchtig, ze moet verder.

Ongenaakbaar soepel passeert ze mij en Picasso. Magisch moment: voor en achter mij het onbegrijpelijke. Het raadsel van eindeloze zelfexpressie. Twee tellen word ik gesandwicht door schoonheid. Lang genoeg om nooit meer te vergeten.

Ik kijk naar haar voeten, bereidwillig buigend na elke landing. Haar magere benen fraai ronddraaiend op de mooiste zondagochtend van het jaar. Een roestige kastanje, eenzaam in het gras voor Picasso’s Figure Découpée, is mijn getuige.

Na thuiskomst lees ik dat Almaz Ayana tijdens haar revalidatie ook nog moeder is geworden. En dat de dertigjarige zo’n zes minuten na mijn sandwich als eerste vrouw over de meet is gegaan. Daarmee is zij de snelste marathondebutante aller tijden.

Debutante: dat kon er ook nog wel bij.

De Marathon van Amsterdam is een van de meest toegankelijke ter wereld en telt al jaren een bijzonder internationaal deelnemersveld. Alles om mij heen was internationaal, de lopers, de expats met kinderwagens, het c’mon guys! bij de vijver. In het altijd door vele buitenlanders bevolkte Vondelpark rees onze global village tot grote hoogte en ik was erbij.

Talloze stampers zag ik achter Ayana aankomen, zuchtend, kreunend, spugend. De anonieme helden sleepten zich met verkrampte koppen naar het einde. Tussen al die herinneringen door zie ik de Ethiopische wondervrouw telkens weer voor langs me rennen. Onverstoorbaar en gracieus, een kunstenaar op weg naar glorie.

Auke Kok is schrijver en journalist.