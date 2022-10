Door te wiebelen kan een insectrobot stabiel vliegen

Een vliegend robotje van vijftig centimeter groot stijgt op, driftig flapperend met zijn insectachtige vleugels. Wiebelend zwalkt deze flapper drone ongeveer een meter boven de grond in een Delfts lab. Het doet denken aan een rondzoemende bij of bromvlieg.

Dat kan kloppen. Met deze demonstratie tonen onderzoekers van de TU Delft namelijk dat drones én insecten door te kijken naar de beweging van de omgeving kunnen weten hoe ze zich moeten oriënteren om stabiel te vliegen. Hun resultaten verschenen woensdag in Nature.

„Het is voor een drone – maar ook voor insecten – belangrijk te weten wat onder en boven is en wat hun oriëntatie is ten opzichte van de aarde zodat ze zichzelf recht kunnen houden”, vertelt Guido de Croon, van de TU Delft. „Toch weten we niet hoe insecten zich stabiliseren. Ze zijn namelijk te klein voor een evenwichtsorgaan.”

Drones gebruiken een versnellingsmeter om hun oriëntatie te bepalen en stabiel en recht te kunnen vliegen. Een versnellingsmeter is een klein chipje dat ook in je mobiele telefoon zit en er bijvoorbeeld voor zorgt dat je scherm kantelt als je het toestel een kwartslag draait.

Voor grotere drones is het geen probleem om dat chipje mee te tillen. Maar er wordt ook gewerkt aan drones ter grootte van een insect, die minder dan honderd milligram wegen. „Daarbij telt elke milligram en is het dus belangrijk dat ze zo min mogelijk sensoren meetillen”, zegt De Croon.

Harder flapperen

Om te achterhalen hoe insecten zich stabiliseren en om te kijken of dit ook werkt bij insectachtige drones, ontwikkelden de Delftse onderzoekers een computermodel dat bestaat uit twee onderdelen. Allereerst moet een drone of insect weten hoe hij zijn eigen bewegingen aanstuurt – dus dat hij naar links beweegt als hij harder flappert met zijn rechtervleugel. Daarnaast moet hij zien welke kant hij op beweegt aan de hand van de zogeheten optische stroom – dit is de manier waarop de omgeving lijkt te bewegen als hijzelf beweegt. Daaruit kan hij afleiden wat zijn oriëntatie is ten opzichte van de grond. Die twee dingen samen stellen drones – en mogelijk ook insecten – in staat om uit te vogelen hoe ze stabiel vliegen.

Dit model hebben de onderzoekers getest met twee soorten drones waarbij de versnellingsmeter niet meedeed: een quadcopter met vier propellers en een flapper drone met vleugels. „De techniek werkte verrassend goed voor beide drones”, zegt De Croon.

De onderzoekers laten ook zien dat de drones hun oriëntatie niet kunnen bepalen als ze stil hangen. „Maar het blijkt dat er dan altijd wel iets gebeurt waardoor hij weer gaat bewegen en de optische stroom weer ziet, zoals per ongeluk te snel flapperen met één vleugel”, zegt De Croon. Dat zorgt ervoor dat de drones wat wiebeliger vliegen dan drones met een versnellingsmeter. Daardoor doet hun vlieggedrag denken aan insecten – die ook zelden strak rechtdoor vliegen.

De Croon: „Ik vind het interessant dat dit onderzoek mogelijk niet alleen een stap vooruit is voor vliegende insectrobotjes, maar misschien ook mede kan gaan verklaren hoe insecten zich stabiliseren.”