Onrust in Zoutkamp vanwege het tijdelijke azc: ‘Desnoods gooien we het dorp op slot’

In de Dorpsstraat van het Groningse vissersdorp Zoutkamp is het straatbeeld veranderd. Geen toeristen uit Noord-Brabant meer, geen spelende kinderen, wel rondlopende groepen jongemannen van de tijdelijke opvanglocatie voor asielzoekers. Helga Bergstra, eigenaar van de Spar, is er helemaal klaar mee. „Ze komen soms met z’n dertigen naar het dorp. Ik heb wel vijftien vluchtelingen betrapt op diefstal.”

Begin september werd het tijdelijke asielzoekerscentrum voor zeshonderd personen in gebruik genomen. De opvang in de Marnewaard, een paar kilometer boven Zoutkamp, is bedoeld als ‘wachtkamer’ voor het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel.

Maar in Zoutkamp ontstond onrust. Dagelijks lopen tientallen asielzoekers na ontbijt of lunch naar het dorp. In groepen van veelal jonge mannen zorgen ze bij de Spar en in het dorp voor overlast. Het zijn vooral mannen uit landen als Marokko en Algerije, die er maar een paar dagen zijn ter registratie, zegt Bergstra. „Aan de overkant van de tijdelijke locatie zitten al maanden Afghaanse asielzoekers. Daar hebben we nooit last van gehad.”

Of het echt vooral Marokkanen en Algerijnen zijn die voor overlast zorgen, is onduidelijk. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) doet geen uitspraken over de achtergrond van de asielzoekers. Burgemeester Henk Jan Bolding (CDA) van gemeente Het Hogeland, waar Zoutkamp onder valt, neemt de klachten (over het aantal doet de politie geen mededelingen) serieus. „We hebben met het COA afspraken gemaakt dat de mensen zoveel mogelijk ontmoedigd worden het terrein te verlaten.”

Helga Bergstra, eigenaar van de supermarkt: „Dan krijg je ze bij de kassa en moet je ze gaan uitleggen hoe het gaat met de tabak en de simkaartjes. Je bent met één persoon minstens een kwartier bezig.” Foto Reyer Boxem

Hostess

Bergstra voelt zich sinds de komst van de extra vluchtelingen beveiliger, hostess én werknemer van de supermarkt ineen. „Dan krijg je ze bij de kassa en moet je ze gaan uitleggen hoe het gaat met de tabak en de simkaartjes. Je bent met één persoon minstens een kwartier bezig.”

In de winkel hangen posters met informatie over de supermarkt in het Arabisch en Engels. Er liggen plattegronden van het dorp klaar om mee te nemen. En ze houdt er een deurbeleid op na. Er mogen niet meer dan zes asielzoekers tegelijk naar binnen. „Je kan niet niks doen. Dan lopen ze hier onwetend rond en blijven ze maar hangen. Mijn reguliere klanten willen ook hun boodschappen doen. De meeste asielzoekers komen tussen drie en vijf uur ’s middags. Maar wij hebben hier ook mensen die uit hun werk komen, die zijn er dan ook. Dan heb je alles tegelijk. We worden gillend gek.”

Jan Gerdez (75), die op de fiets een krantje komt halen, heeft geen last van de nieuwe asielzoekers. Je kan ze moeilijk over een kam scheren, vindt hij, hij doet voor de zekerheid wel alle deuren op slot. „Ik sta er nu helaas meer bij stil.”

Met de verenigingen Dorpsbelangen Zoutkamp en Handelsvereniging Zoutkamp probeert supermarkteigenaar Bergstra de rust terug te laten keren in het dorp. Ze spreken erover met de politie, gemeente en het COA. Lianne Bolt, voorzitter van de Handelsvereniging Zoutkamp, denkt niet dat het probleem met de vluchtelingen snel is opgelost. „De gemeente laat ons knetterhard vallen. Als er binnen een week geen oplossing komt van de gemeente, weet ik niet wat de Zoutkampers gaan doen. Dan ben ik bang dat mensen het heft in eigen handen nemen.” Mensen kwaad doen, zal niet gebeuren, zegt ze, maar „desnoods gooien we het dorp op slot”.

Ze woont er al haar hele leven, zegt ze. „Ik vergeet soms mijn sleutels in het slot. Zo veilig was het hier. Nu moet ik van mijn man de achterdeur op slot doen als ik naar de winkel ga. Ik vertik het. De camera’s staan aan. Want ze lopen gewoon je tuin in.”

In het dorp rijdt inmiddels een busje rond van een beveiligingsbedrijf. Er worden afspraken gemaakt om camera’s te plaatsen. Ook moeten een winkeltje met tabak en simkaarten, meer recreatiemogelijkheden op het terrein, en meer toezicht in het dorpscentrum de overlast door asielzoekers helpen verminderen. Verder heeft de gemeente afgesproken dat het COA de asielzoekers in hun eigen talen een video laat zien waarin duidelijk wordt gemaakt wat wel of niet van hen verwacht wordt als ze buiten het terrein zijn.

Gaat dit helpen? Burgemeester Bolding heeft er vertrouwen in. Maar: „ik kan niet beloven dat geen incident meer plaatsvindt.”

De spar in Zoutkamp. Foto Reyer Boxem

Spar-eigenaar Bergstra hoopt dat de noodopvang op de kazerne écht van tijdelijke aard is. „Wij zijn een toeristendorp. In het voorjaar verwachten we een toeristenstroom. Dit kunnen we echt niet langer dan een half jaar hebben.”

Wat vinden asielzoekers van de overlast die hun ‘lotgenoten’ veroorzaken? De 22-jarige Aboedba Bassam uit Palestina verblijft sinds vier dagen op de tijdelijke opvanglocatie. Hij vindt de relschoppers „bad people”. Met twee andere vluchtelingen, Mohammed uit Jordanië (26) en Kazim uit Irak (34), is hij boodschappen komen doen bij de supermarkt. „Je moet de regels volgen.”

Wahid Fetret (46) uit Afghanistan is bang dat de overlastveroorzakers problemen voor de andere vluchtelingen veroorzaken. „We zeggen tegen ze dat ze moeten stoppen.”

Een moeder met haar kinderen loopt terug naar het AZC nadat ze boodschappen heeft gedaan in Zoutkamp. Foto Reyer Boxem