PFAS in de gewassen: de tuinders eten nu minder uit eigen tuin

Er staat verveinethee op een houten picknicktafel, ernaast ligt een blozende appel, beide uit eigen tuin. Maar secretaris Jacqueline Steeghs van tuindersvereniging Het Vlijpark in Dordrecht weet eigenlijk niet of deze producten gezond zijn. „We drinken de thee vaak en van de appels bak ik regelmatig een taart. Maar af en toe twijfel ik. En we hebben wel eens discussies op de tuin. Of we niet beter thee uit een pakje kunnen drinken.”

De afgelopen maanden zijn de 98 Dordtse amateurtuinders voorzichtig geworden, sinds ze van het RIVM te horen hebben gekregen dat hun gewassen PFAS bevatten, uitgestoten door chemiefabriek Chemours drie kilometer verderop. PFAS is een verzamelnaam voor een groep fluorhoudende stoffen die in de natuur nauwelijks afbreken en schadelijk zijn voor de gezondheid. De gehaltes zijn niet schrikbarend hoog, maar wel hoog genoeg voor het advies consumptie van eigen groenten en fruit af te wisselen met die uit winkels. Steeghs: „Sommige leden zijn geschokt, omdat ze gezond willen eten met uitsluitend voedsel uit de eigen tuin.” Voorzitter Nienke Steensma: „Een paar mensen van de meer dan honderd op onze wachtlijst, hebben zich na het nieuws afgemeld.”

secretaris Jacqueline Steeghs van tuindersvereniging Het Vlijpark in Dordrecht Foto Walter Herfst

Gebruikers van moestuinen in de onmiddellijke omgeving van Chemours, het vroegere DuPont in Dordrecht, werd eerder aangeraden geen producten uit eigen tuin meer te consumeren. Dat is duidelijk. Maar het Vlijpark is een van de volkstuinen die op enkele kilometers afstand liggen van Chemours, en kreeg een ander advies. „Deze moestuinhouders kunnen hun zelf geteelde gewassen blijven eten, maar hun wordt aangeraden deze groenten en fruit af te wisselen met producten uit de winkel. Producten uit de winkel bevatten namelijk minder PFAS. Deze afwisseling is belangrijk omdat mensen in Nederland via andere voedselproducten en drinkwater al meer PFAS binnenkrijgen dan de zogeheten gezondheidskundige grenswaarde”, aldus het advies van begin vorige maand.

Eigen compost

Voorzitter Nienke Steensma: „Dit komt niet als een donderslag bij heldere hemel. We hebben eerder onderzoek laten doen, en toen werd er ook al een zekere mate van vervuiling aangetroffen. Het zure is dat wij zo natuurlijk mogelijk tuinieren zonder bestrijdingsmiddelen en kunstmest, met eigen compost, en dat we vervolgens te maken krijgen met vervuiling waar we geen enkele greep op hebben.”

Van mijn kweeperen maak ik nu geen taart maar jam, dat zijn kleine hoeveelheden Nienke Steensma tuinder

Sommige tuinders zetten sinds kort hun tomaten en pepers in potten met potgrond die elders is gekocht. Want niet alleen de gewassen kunnen vervuild zijn, ook de grond en het water zijn dat wellicht. De uitslagen van eerder onderzoek daarnaar volgen binnenkort.

Hoe ga je om met een advies om groenten en fruit met mate te consumeren? Wat is nog verstandig? In de moestuinen worden mooie vaste planten geteeld die veelal ook eetbare vruchten of zaden dragen: kweeperen, mispels, bessen, magnolia, appels. Voorzitter Steensma wijst op rozenbottels van de hondsroos, bessen van de physalis, zaden van de Oost-Indische kers, teunisbloem. „Voordat de onderzoeken naar PFAS begonnen, gaven we cursussen; over hoe je bijvoorbeeld een mooie salade kunt maken met teunisbloem erin. Of we die cursussen nog gaan geven, daar moeten we als bestuur nog een besluit over nemen.”

Foto Walter Herfst Foto Walter Herfst Foto Walter Herfst Tuindersvereniging Het Vlijpark ligt enkele kilometers van Chemours. De moestuinders kregen het advies hun geteelde groenten met

mate te eten.

Foto’s Walter Herfst

Een geschenk van Moeder Aarde

Zelf zijn de vrouwen terughoudend geworden. Steensma: „Van mijn kweeperen maak ik tegenwoordig geen taart maar jam, dat zijn kleine hoeveelheden.” Jacqueline Steeghs: „Ik eet niet meer veel pruimen tegelijk. Ik spreid mijn consumptie.” Ze heeft er wel moeite mee. „Deze appel is een geschenk van Moeder Aarde. Moet ik die weggooien?”

Je zou de producten kunnen weggeven of weggooien, maar daarmee, zeggen de vrouwen, verdwijnt de PFAS niet uit de wereld. Steensma: „Langs onze paden staan veel struiken met verschillende soorten bessen. Die kunnen onze leden plukken, maar ze dienen ook als voedsel voor vogels. Die krijgen ook PFAS binnen. Het gaat niet weg. Dat baart mij zorgen.” Jacqueline Steeghs: „Ik denk wel eens: we moeten misschien zo min mogelijk eten.”

De bestuurders van Het Vlijpark vinden het pijnlijk dat uitgerekend zij, een tuindersvereniging die zo veel waarde hecht aan biodiversiteit, getroffen zijn door het advies. Maar ze zijn niet de enigen. Nienke Steensma: „Ik maak me geen illusies. We wonen in de Randstad, met veel chemische industrie. De vervuiling door Chemours is misschien wel het topje van de ijsberg. Wat doet de vervuiling met het bodemleven in dit gebied? Hoe is het water? Laten we dat verder onderzoeken.”

Steensma koopt andere groente bij een biologische boerderij elders op het eiland van Dordrecht. „Is die veilig? Daar ben ik onzeker over. In het onderzoek staat dat er gemiddeld minder PFAS in groenten van de supermarkt zit. Maar wat betekent gemiddeld? Er kan ook PFAS zitten in groente omdat die uit een bepaalde regio komt.”

Zijn ze eigenlijk kwaad op Chemours? Steensma: „Er zijn mensen van onze vereniging heel boos geworden. Ze wilden tomaten en eieren bij Chemours gaan gooien. Dat hebben ze uiteindelijk niet gedaan.” Zelf willen ze vooral redelijk blijven. Jacqueline Steeghs: „Ik zie het liever in een groter verband. Aan de verslechtering van het milieu en het klimaat hebben wij als burgers allemaal een steentje bijgedragen. Wij hebben allemaal meer en goedkopere producten gewild. We moeten ook in de spiegel kijken.” Steensma: „Met boosheid kom je geen stap verder. We kijken anders naar de industrie dan vroeger. Laten we die veranderen.”