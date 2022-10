Maar het ijs verandert in Nain. Ronald Webb, 65 (hier met zijn achterneef Bane Hewlett), vertelt dat het zee-ijs vroeger 1,5 tot 2,1 meter dik was, hard en bedekt met een dikke laag sneeuw. Nu is het 0,9 tot 1,2 meter dik en zacht. De verandering doet Webb schrikken: „Jaren geleden zou je dat niet hebben. Dat is best eng, want hoewel de dikte er is, is de hardheid er niet.” Foto Melissa Renwick/Reuters