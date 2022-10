De dodelijke val een ‘aartsluie’ koning

Dat is toch best hard: zit je maar een jaartje op de troon, krijg je ook nog het verwijt dat je niks hebt uitgevoerd. Het overkwam Lodewijk V, koning van West-Francië. Zijn bijnaam luidde Ludovicus qui nihil fecit (Latijn) of Louis le Fainéant (Frans), Lodewijk de Nietsdoener dus, maar een blik in de geschiedenisboeken leert dat hij niet aartslui was, hoogstens wat weifelend. Het lijkt erop dat zijn naam moest worden zwartgemaakt om de heerschappij van zijn opvolger te legitimeren.

Dynastie

Lodewijk was de zoon van koning Lotharius van West-Francië, een land dat indertijd samenviel met het noord-westen van Frankrijk. Hij was een telg uit de dynastie van de Karolingen, afstammelingen van Karel de Grote. De eerste zorg van elke vorst is het voortbestaan van zijn dynastie. Dat kon met behulp van gewapende strijd, maar ook door een uitgekiende huwelijksstrategie. De jonge Lodewijk werd slachtoffer van dat laatste politieke instrument.

Zijn vader had namelijk Adelheid van Anjou voor hem uitgekozen als bruid. Lodewijk was op het moment van zijn huwelijk in 982 15 jaar oud, Adelheid 40. Hij was haar derde man, de vorige twee waren overleden. Het laat zich raden dat de twee niet metéén een ‘klik’ hadden.

In de kroniek van de monnik Richer van Reims lezen we hoe het er aan toeging in dit huwelijk. „Er was bijna geen echtelijke liefde, want Lodewijk was nauwelijks in de puberteit en zij was al oud. Er bestonden tussen hen alleen onverenigbaarheden en onenigheden. Ze hadden geen gezamenlijke slaapkamer, want ze konden elkaar niet uitstaan.”

Kennelijk leed Adelheid hieronder het meest, want na twee jaar nam zij de benen. Ze liet zich scheiden van Lodewijk en trouwde datzelfde jaar voor een vierde keer.

Gevallen of vergiftigd

Lodewijk kwam na de dood van zij vader in 986 op de troon. Hij had aan zijn hof te maken met verschillende facties. Zijn moeder Emma zat in een pro-Duits kamp, dat aan het langste eind leek te trekken. Tot de jonge koning van gedachten veranderde, waarna moederlief moest vluchten naar het grondgebied van Hugo Capet, de machtigste Franse edelman.

Niet veel later leek Lodewijk Emma weer in genade te willen aannemen, maar zover zou het nooit komen. Hij viel toen hij op het land van Hugo Capet aan het jagen was. Dat ongeluk leidde, aldus Richer, tot „veel pijn aan zijn lever”. De monnik vervolgde dat „de lever de zetel is van het bloed” en dat de klap er daarom toe leidde dat Lodewijk via zijn mond en neus grote hoeveelheden bloed verloor. „Het hele lichaam viel hierdoor ten prooi aan een ondraaglijke hitte.”

Lodewijk overleed, een jaar na zijn vader. De monnik Adhémar van Chabannes vroeg zich in zijn kroniek af of Lodewijk niet vergiftigd was door zijn moeder. We zullen het nooit weten. Wat we wel weten is dat hij de laatste koning in de lijn van de Karolingen was. Hij werd opgevolgd door Hugo Capet, de man op wiens land hij op zo’n onfortuinlijke wijze gestorven was.