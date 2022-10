De bomen hebben ons heus wel in de gaten

Onder oude kastanjes bij een 19de-eeuwse sluis aan de rand van Maastricht ontmoeten we Govert Derix, onofficieel stadsfilosoof van de Limburgse hoofdstad. Het overblijfsel van een snelwegviaduct steekt verloren in de lucht. Er zijn oude verdedigingswerken met hippe horeca en industriële panden die een nieuwe bestemming krijgen. Daartussen krijgt de natuur de vrije loop. Derix (60) woont er om de hoek. „De stad laat hier dingen toe, dat vind ik heel mooi. Het besef groeit dat een stad niet zonder natuur kan. Filosofisch vind ik dat interessant. We leven op een kantelpunt waarbij de biodiversiteit in steden straks groter is dan daarbuiten.”

Dat natuur en stad steeds nauwer met elkaar zijn verbonden, is een van de vele boodschappen in zijn roman De Boom, die in 2021 verscheen. Het is een labyrintisch werk van honderden pagina’s, met een surrealistisch begin. De inspiratie voor dat begin ontstond zo’n jaar of vijf geleden toen Derix de Siciliaanse hoofdstad Palermo bezocht. De eigenaar van de Airbnb waar hij verbleef, raadde hem aan een grote boom op het Garibaldiplein te bekijken. De 150 jaar oude vijgenboom, met een immens bladerdak en een complex weefsel van luchtwortels, is een beroemdheid, ook ver buiten Italië. De ‘ontmoeting’ met de boom raakte hem: „De ongenaakbaarheid, de eigenzinnigheid.”

Ficus in Maastricht

Vlak voor hij het eiland verliet, ging hij er nog een keer langs. „Ik krijg er nog altijd tranen van in mijn ogen, wat gebeurde daar? Ik weet het niet. Er zit iets fossielachtigs in die ficus die eraan herinnert dat bomen honderden miljoenen jaren oud zijn.”

Terug in Maastricht kreeg hij een ingeving. Wat als die boom hier stond, midden op straat? Dat is het begin van zijn roman, en de plek waar we nu met hem staan. Alle Maastrichtenaren worden door de aanwezigheid van die reus gedwongen na te denken over hun verhouding met de natuur.

Het denken en schrijven over de boom bracht hem terug bij zijn jeugd in Noord-Limburg. „Een boom van een boek begint met de wortels. Ik heb een haat-liefdeverhouding met dat gebied.” Als kind zwierf hij er door de bossen. Maar hoeveel natuur was er eigenlijk? Er leefden ook toen al meer varkens dan mensen, in megastallen. „Ik heb dat in mijn jeugd nooit beseft. Ja, het stonk af en toe maar dat hoorde erbij.”

Nu zet hij vraagtekens bij de bio-industrie en de vleesconsumptie die hem vroeger zo vanzelfsprekend leken. De hoofdpersoon van zijn boek, de boom, staat symbool voor al het leven en neemt het ook op voor de dieren. „Het heeft iets sprookjesachtigs: de mensen in mijn roman die met de ficus in aanraking komen worden vegetariër, niemand begrijpt precies hoe dat kan.” Zelf eet hij sinds een jaar of zes geen dieren meer. „Ik heb diverse mensen ontmoet die door De Boom het laatste zetje hebben gekregen om echt vegetarisch te worden.”

Ziet hij zichzelf als een natuurfilosoof? „Ja, in de zin dat ik een onderdeel én een manifestatie ben van de natuur. Deze manifestatie, ik dus, krijgt een ingeving voor een boek dat met een boom te maken heeft. Dat kan ik wegstoppen, maar ik kan ook zeggen: misschien is dit een opdracht, ga ik het onderzoeken? Dat is een heel klein onderdeel van de wirwar die we natuur noemen. Natuur betekent letterlijk datgene wat geboren wordt.”

De grotere ambitie die hij met zijn boek heeft, is dat mensen op een andere manier naar zichzelf en hun omgeving gaan kijken. Weg van het individualistische, maar jezelf zien als onderdeel van een groter verband, met de bomen, dieren, lucht, water, aarde. „Het leven bestaat uit een stamboom van leven en verhalen. En dat zijn niet alleen menselijke verhalen.”

Toch grijpt ook Derix in zijn boek terug op zijn eigen ervaringen. „Mijn werk is ook autobiografisch, maar natuurinclusief autobiografisch. Dat is een draak van een term, ik bedenk die ter plekke. Want wat betekent autobiografisch? Een relatieve ontworteldheid. Maar ik ben helemaal niet autonoom. Ik geloof niet zo dat een mens een individu is, we zijn onderdeel van een groter geheel. Ik ben altijd op zoek geweest naar hoe we verbonden zijn met onze omgeving. Er spelen zoveel krachten, ook op het niet-menselijke vlak.”

Toen hij een jaar of 25 was, ontmoette Derix de Franse postmoderne filosoof Lyotard, die verkondigde dat de grote verhalen dood zijn. „Ik dacht: misschien moet het grootste verhaal nog komen. Op welk verhaal zou ik mijn kaarten zetten? De boom, realiseerde ik me tijdens het schrijven, heeft in al zijn nederigheid de potentie om dat grootste verhaal te worden. Het is eigenlijk al het grootste verhaal, het is alleen nog niet opgeschreven.”

Een boom, zegt Derix, is tegelijk een vraagteken en een uitroepteken. „Als ik een boom zie, wetende welke kant het met de planeet opgaat, gaat daar een oproep vanuit.” Die oproep is volgens hem de afhankelijkheid van de natuur te erkennen.

Oehoe

Een poging daartoe ondernam Derix toen hem werd gevraagd een essay te schrijven bij een stuk over het natuurbeleid van Maastricht. „Ik heb gezegd: het zou heel mooi zijn als de natuur daarin ook zelf een stem krijgt. Ik heb vijftig mensen geïnterviewd, wethouders, burgers. Aan het einde van elk interview heb ik gevraagd: welke stem van de natuur zou jij willen vertegenwoordigen? De wethouder zei: de oehoe. De directeur van het architectuurinstituut zei: de stilte. En iemand zei: de zee, want vroeger was het hier zee.”

Toen Derix zijn tekst, getiteld ‘Wij, de Maastrichtse natuur’ voorlas, was de raadzaal voor de gelegenheid aangekleed met echte bomen. Hij hield een pleidooi om naast de stoelen voor gemeenteraadsleden ook stoelen voor al die vijftig stemmen uit de natuur neer te zetten. Later werd van het idee om de natuur mee te laten praten, niet veel veel meer gehoord, moet hij vaststellen.

Dat bomen geen stem hebben, betekent volgens Derix niet „dat ze ons niet in de gaten hebben, dat ze onverschillig staan ten opzichte van wat wij doen. Overweeg deze gedachte: big nature is watching you. Je kunt uiteraard ook het tegendeel denken: dat het de natuur geen flikker kan schelen wat we met elkaar doen. Maar ik weet niet of ik in zo’n wereld zou willen leven.”