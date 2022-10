De 19de eeuw terughalen, wie wil dat nu niet

De slag bij Waterloo was weer even in het nieuws. Het ging erover dat de tienduizenden doden van 1815 destijds niet allemaal waren gecremeerd maar dat ze ook in massagraven waren terechtgekomen. Niet iedereen had daar eeuwige rust gevonden. Een deel van de doden was waarschijnlijk na verloop van tijd weer opgegraven en als skelet verkocht aan de kunstmestindustrie. Geen Belg die er nog iets van wist, maar een slagveldarcheoloog had argwaan gekregen. Beendermeel is een bron van fosfor en calcium.

In 2001 kwamen bij bouwwerkzaamheden in Vilnius, de hoofdstad van Litouwen, ook veel skeletten boven de aarde. Oude skeletten, dat was duidelijk, maar het Litouwse Openbaar Ministerie begon toch een onderzoek. Resten van Stalinterreur? Naziterreur? Uiteindelijk bleken het de overblijfselen van de Grande Armée waarmee Napoleon in 1812 Rusland was binnengevallen. Duizenden jonge mannen uit bijna alle landen van Europa waren, terugkomend uit Moskou, van kou en uitputting gestorven en, toen de grond weer was ontdooid, van lieverlee maar in diepe kuilen geworpen. Geen Litouwer die het nog wist.

Geboren voor ‘Waterloo’

En dan te bedenken dat er in 2000 nog mensen moeten zijn geweest, ook in België en Litouwen, met grootvaders die al geboren waren toen Napoleon nog verslagen moest worden. Nederland kende rond 2000 misschien wel driehonderd mensen met zo’n ‘pre-Waterloo-opa’, rekende deze rubriek in 2006 uit. Je hebt er tamelijk exotische combinaties voor nodig, kinderen van heel oude vaders die zelf ook pas op heel hoge leeftijd kinderen krijgen, een beetje zoals de onlangs op haar 101ste overleden Helen Viola Jackson die in 1936 op haar zeventiende trouwde met de toen 93-jarige James Bolin, veteraan uit de Amerikaanse burgeroorlog, enzovoort, maar die zeldzame combinaties bestáán. (Er waren vast ook Nederlanders met pre-Waterloo-oma’s, maar die zaten niet in het demografisch onderzoek dat destijds als basis diende. En de vrouwelijke vruchtbaarheid eindigt eerder.)

Rond 1950 lagen de kansen op een ‘pre-Waterloo-opa’ natuurlijk nog een stuk hoger dan tegenwoordig. Bij het recreatief youtuben dook afgelopen week een bijzonder geval op: de Britse filosoof en wiskundige Bertrand Russell beschreef in 1952 in een gefilmd interview hoe hij werd opgevoed door zijn grootouders van vaders zijde toen zijn eigen ouders waren gestorven. De in 1792 geboren grootvader John Russell, die later nog premier zou worden, had in zijn jonge jaren Napoleon op Elba opgezocht omdat hij de Engelsen te vijandig jegens de Franse keizer vond. „Ik herinner me mijn grootvader goed”, zegt Russell in het filmpje, maar daaraan mogen we twijfelen want grootvader John stierf toen de filosoof in spe pas zes jaar was. Misschien dat de grootmoeder over Napoleon vertelde.

De video met Bertrand Russell maakt deel uit van het YouTube-project ‘Life in the 1800s’, een verzameling geluidsfragmenten en korte films van gesprekken met mensen – overwegend Amerikanen – die halverwege de negentiende eeuw waren geboren en tegen het eind van hun leven werden geïnterviewd. Een man die voor de Pony Express reed, de korporaal die een gevecht met indianen overleefde, de man die voorbij het theater kwam waar Lincoln was doodgeschoten. Ex-slaven. Veteranen van de burgeroorlog. Boksers en schrijvers.

Een stokdove Edison

YouTube grossiert in dit soort fragmenten, vaak ook weer opgenomen in andere series. Ze brengen de negentiende eeuw binnen handbereik. Dankzij behoedzame restauratie en een secuur onderzoek naar de bedoelde beeldsnelheid (de frame rate) kunnen we filmfragmenten uit 1895 bekijken die van heel acceptabele kwaliteit zijn. Aanvaardbare geluidsfragmenten zijn iets minder oud want de vroegste registraties voor de fonograaf van Edison (1878) zijn niet goed bewaard gebleven. Een goed gesynchroniseerde combinatie van beeld en geluid kwam er, afgezien van allerlei experimenten, pas in de jaren twintig. De gefilmde interviews zijn allemaal van na 1925. (Laurel en Hardy waagden zich pas in 1929 aan ‘talkies’.)

Het mooiste en tegelijk ook oudste experiment waarin beeld en geluid gecombineerd werden is van 1895, het is het werk van William Kennedy Dickson die in het laboratorium van Edison twee mannen op vioolmuziek de tango liet dansen. Het geluid kon pas aan de film worden toegevoegd toen een gebroken wasrol was gerepareerd. Gelukkig zijn van de geniale Edison zelf ook films bewaard gebleven. Er is een gecoiffeerde opname waarin hij heel minzaam uit de hoek komt, maar ook een video waar we hem opvallend druk en kort aangebonden zien. Hij was stokdoof geworden.

De negentiende eeuw terughalen, wie wil dat nu niet. Deze week, de spiegel was nog onbeslagen, viel het oog opeens op de littekens van de pokkenvaccinatie die in 1950 op de rechterbovenarm was aangebracht. Drie vreemd glanzende stukjes huid op een arm die verder niets speciaals te bieden heeft, de onuitwisbare handtekening van een huisarts die in 1885 was geboren. Al die jaren goed verzorgd en schoongehouden, als het olografisch testament van Belcampo. Zonder één krasje. Uniek kan het niet zijn want er moeten nog Nederlanders leven met vaccinatielittekens van huisartsen die al voor 1870 waren geboren. Pokkenkrasjes werden immers al in de negentiende eeuw uitgereikt en veel dokters krasten nog lang na hun pensioen door, hoe zeg je dat. Ook hier moet aan te rekenen zijn.