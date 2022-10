Al dagen is Pauw in kogelvrij vest op tv. Wat gebeurt er met 'ons geld', wil hij weten

Al een paar dagen zien we op tv Jeroen Pauw in de puinhopen staan van een Oekraïens dorp. Kogelvrij vest aan, wijzend in vier richtingen van de „normaal gesproken megadrukke plek”. Daar de schoonheidsalon, daar de bushalte en kiosk en daar – hij is een hele cirkel gedraaid – de supermarkt. Het is een promo voor de uitzending van woensdagavond. „Meteen na Oogappels, Pauw in Oekraïne.” We hoeven er geeneens voor te zappen.

Op 7 maart – Rusland was twee weken daarvoor Oekraïne binnengevallen – werd er in een landelijke televisie-actie 106.200.773 euro opgehaald voor Giro555. Een historisch hoog bedrag. Na de uitzending liep het bedrag op naar 175 miljoen. Met afstand de meest gestelde vraag na afloop van zo’n actie: waar wordt het geld aan uitgegeven? Met die vraag in het hoofd reisde Jeroen Pauw in september af naar het oorlogsgebied, waar het toen betrekkelijk rustig leek. Hij legde 3.300 kilometer af van Lviv in het westen, via Kiev en Boetsja naar Charkov in het oosten. „Wat is er met het geld gebeurd dat we met z’n allen hebben opgehaald?” Giro555 beloofde een kwart van het ingezamelde bedrag binnen een half jaar te besteden. Pauw bezoekt de projecten die de hulporganisaties financieren. Met, zegt Pauw ten overvloede, „ons geld dus”.

Nu herinner ik me een NRC-column uit de tijd dat die nog met een schaar uit de krant werd geknipt, geschreven door wijlen Anil Ramdas. Ik heb gezocht en gegoogeld, maar ik moet het doen met wat ik in mijn hoofd gebrouwen heb van wat hij schreef over geven en ontvangen. Aanleiding zal de aardbeving in 2001 geweest zijn, waardoor India acuut hulp nodig had. De Nederlandse overheid (dus niet Giro555) beloofde geld, maar wilde wel meebeslissen waar het aan uitgegeven werd. En toen zei India: laat maar zitten dan. Dat begreep Anil Ramdas. Goed geven is een kunst. Het zou je niet moeten interesseren wat de ontvanger ermee doet. Je geeft. Punt.

Spasiba, spasiba

Pauw in Oekraïne begon in Polen, in Przemysl bij de grens waar na de invasie miljoenen Oekraïners heen vluchtten. Nog steeds stappen er dagelijks honderden vluchtelingen uit de trein. In Lviv, in Oekraïne, worden miljoenen internal displaced persons opgevangen, zo heten vluchtelingen uit eigen land. Pauw bezoekt distributiecentra en opvanglocaties geleid door vrijwilligers die zelf vluchteling zijn. Diepe dankbaarheid bij een mevrouw in Charkov voor de winterjas en het voedselpakket. „Spasiba, spasiba, spasiba.” Pauw zegt trouwens nergens welke bedragen er concreet zijn uitgegeven. Ik ben benieuwd welke accountant straks genoeg zal nemen met Pauws bevinding dat „ons geld” goed is besteed.

Natuurlijk kon Pauw niet op eigen houtje door Oekraïne reizen. Deels reed hij mee met het konvooi van hulporganisaties naar hun projecten. In een voormalig vakantiepark bij de Slowaaks-Hongaarse grens ontmoet hij Ilja van tien uit Marioepol die daar twaalf dagen in een kelder doorbracht met zijn moeder. Toen ze eruit kwamen om bij de buurvrouw te logeren, sloeg er een raket in. Ilja showt waar de scherven zijn benen doorboorden. „En mama?” helpt zijn oma. „Mama was dood.” Hij vertelt zijn verhaal bijna geroutineerd, valt Pauw op. Ilja, ook niet gek, vertelt voor de camera over de twee dozen lego die hij thuis had en hoe graag hij daarmee speelde. „Lego, Lego en nog eens Lego.”

Je kunt vluchtelingen onderdak geven, kleren, voedsel of gewoon geld. Mensen cash geven gebeurt sinds 2011 steeds meer, en hulpverleners zijn er enthousiast over. „Gezinnen zijn zelf de beste hulpcoördinator.” Tineke Ceelen van Stichting Vluchteling zegt dat ze zelf eerst ook bang was dat mensen er direct een kleuren-tv of sigaretten mee zouden kopen. Maar dat blijkt niet te gebeuren. „Deze vorm van hulp laat mensen in hun waarde.”