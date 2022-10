Boten Museumhaven dreigen energiekorting mis te lopen: ‘Ellende niet te overzien’

Naast een stapel gedroogd hout ligt hond Robin opgekruld in haar mand in de woonkamer. Haar baas Artur Jaschke heeft zijn antieke grijze houtkachel nog niet op hoeven stoken dit jaar. Pas half november verwacht hij de kachel nodig te hebben, vertelt hij terwijl een waterig zonnetje door het open luik zijn woonkamer verwarmt. Een welkom zonnetje, want hem en zijn medebewoners in de Museumhaven staat een dure winter te wachten.

Er zijn ook buren met een klein AOW’tje. Voor hen wordt het echt ellende deze winter Alexander Jasche Bewoner Museumhaven

Het Rijk wil met generieke maatregelen huishoudens compenseren voor hun hoge energierekening deze winter, maar zorgen over uitzonderingsgevallen die de regeling dreigen mis te lopen druppelen al binnen. De historische schepen in de Amsterdamse Museumhaven zijn met hun bijzondere energievoorziening haast een uitzondering in een uitzondering te noemen. De havenbewoners vallen op alle manieren buiten de regels van het Rijk, terwijl juist zij, met hun hoge verbruik, de tegemoetkoming hard nodig hebben.

Gas uit flessen

De boten varen nog regelmatig uit en hebben daarom geen vaste water- en gasaansluiting. Het gas komt uit flessen met propaan. Daar begint de ellende al, want volgens het ministerie van Economische zaken en Klimaat komen huishoudens zonder vaste gasaansluiting niet in aanmerking voor een prijsplafond. Op de wal staat een elektriciteitskast die alle zeventien boten via eigen aansluitingen van elektriciteit voorziet. Opnieuw ingewikkeld, want voor gedeelde electriciteitsaansluitingen zal ook de 190 euro energiekorting in de maanden november en december waarschijnlijk uitblijven. Maar, benadrukt een woordvoerder van het ministerie, dat zal gaan om een zeer kleine groep. Voorbeelden kan hij eigenlijk niet verzinnen. Ook de gemeente Amsterdam, meerdere energieleveranciers in de hoofdstad en de regionale netbeheerder zijn niet op de hoogte van dergelijke elektriciteitsconstructies, laat staan onder welke regeling deze straks vallen.

Als je op een historisch schip woont, kamp je niet alleen met extra energieslurpers – tel bij het verbruik van een gemiddeld huishouden bijvoorbeeld de omvormers, hydrofoorpompen en acculaders op –; de isolatiewaarde van zo’n schip stelt ook weinig voor. De winterkou kruipt letterlijk ín de schepen, die met hun metalen karkassen de dalende temperatuur van het water opnemen. Met zijn vuist klopt Jaschke tegen het houten plafond in zijn dobberende woonkamer. Dat komt zo’n 30 centimeter lager te hangen als hij zijn schip nog beter zou willen isoleren. Rechtop staan lukt dan niet meer. Maar misschien nog wel belangrijker: de ingreep zou het historische karakter van het schip aantasten.

‘Drie keer over de kop’

Net als zonnepanelen op het dek of windmolentjes in de mast, ontwikkelingen waar de Vereniging Museumhaven Amsterdam (VMA) mee worstelt. Op een van de schepen schitteren twee zwarte platen van één bij één meter. Hoe groen en zuinig ook, het staaltje innovatie staat op gespannen voet met de voorschriften waar een historisch schip aan moet voldoen om als museumstuk in de haven te mogen liggen.

Paul Versteege, penningmeester van de VMA, wijst naar een A4’tje met aantekeningen op zijn eettafel. Vorig jaar betaalden de scheepseigenaren nog 22 cent per kWh, nu is dat al 63 cent en in november zal het doorschieten naar 73 cent. „Meer dan drie keer over de kop!” Als het gezamenlijke verbruik in de haven net als vorig jaar rond de 48.000 kWh ligt, is de ellende „niet te overzien”, zegt hij. Het gemiddelde inkomen van deze huishoudens ligt vlak boven modaal, vult Jaschke aan. „Sommigen hier zullen het prima kunnen dragen, maar er zijn ook buren met een klein AOW’tje. Voor hen wordt het echt ellende deze winter. Ze maken zich veel zorgen.”

Regelmatig spreken bewoners Versteege aan op de wal. Of hij al iets weet over de compensatieregeling. Of de prijzen alweer omhooggeschoten zijn.

Nel Pols, Versteeges echtgenote, denkt inmiddels wel twee keer na voordat ze een ovengerecht op tafel zet. De wasbeurt die ze op een regenachtige dag wil doen, stelt ze uit tot een dag waarop het wasgoed in de zon kan drogen. Met alle onzekerheid in het verschiet doen de havenbewoners zelf maar vast wat ze kunnen.