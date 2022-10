Bergkamp komt met meer duidelijkheid over onderzoek naar Arib

Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp heeft meer duidelijkheid gegeven over het onderzoek naar haar voorganger Khadija Arib. Het presidium, het dagelijks bestuur van de Kamer, heeft besloten dat bureau Hoffmann het feitenonderzoek naar Arib zal uitvoeren. Hoffmann gaat na of de klachten in de twee anonieme brieven over Arib „daadwerkelijk hebben plaatsgevonden”. Daarnaast gaan de onderzoekers de aard en omvang van de verwijten inventariseren, en die toetsen aan de wet- en regelgeving over gedragsregels. Dat schrijft Bergkamp donderdag aan de Tweede Kamer.

Arib (PvdA) vertrok onlangs als Tweede Kamerlid nadat NRC had onthuld dat er een onderzoek naar haar komt vanwege mogelijk grensoverschrijdend gedrag. Er waren klachten over Arib binnengekomen over haar periode als Kamervoorzitter tussen 2016 en 2021. Ze zou een „onveilige werkomgeving” hebben gecreeërd. Ook spraken de anonieme melders over een „schrikbewind” en „machtsmisbruik” door Arib. Het presidium besloot op advies van de landsadvocaat een onderzoek in te stellen naar de oud-Kamervoorzitter, waarmee ook PvdA-Kamerlid en toenmalig presidiumlid Henk Nijboer instemde.

Zelf hekelde Arib de hele gang van zaken rond het onderzoek, waaraan ze weigert mee te werken. De PvdA’er herkende zichzelf niet in de aantijgingen en betichtte Bergkamp ervan dat die haar „voor de bus heeft gegooid” en „een dolk” in haar rug heeft gestoken. Ook verschillende Kamerfracties eisten opheldering van Bergkamp over de kwestie. Opvallend is dat de PvdA de brief aan de Kamervoorzitter niet heeft ondertekend. Bergkamp betreurt dat de vertrouwelijke informatie naar de krant is uitgelekt en doet namens het presidium aangifte bij het Openbaar Ministerie.