Margaretha Schenkeveld (93), mijn oude hoogleraar Nederlandse letterkunde, vertelt dat ze gevallen was, zondag eind van de middag. „Ik deed de deuren van het kabinet dicht”, zegt ze, „en bij de tweede hoorde ik een klik. En toen verloor ik mijn evenwicht.” Ze zit op de stoel bij haar bureau en wijst naar de voorkamer. De kast, antiek, eiken fineer, de brede laden vol fotoboeken, is nog van haar ouders geweest.

„Die klik”, zeg ik. „Hoorde je die in je hoofd of kwam die uit de deur?”

„Gelukkig uit de deur”, zegt ze. „En gelukkig had ik niets gebroken.”

Maar ze lag wel op de vloer en het lukte haar niet om op te staan. Het werd steeds donkerder in de kamer. „Ik heb er een halfuur over gedaan om naar de telefoon te kruipen”, zegt ze. „Ik kon net bij de knop voor het licht en toen...”

Toen had ze 112 gebeld? Welnee. Deze vrouw heeft de oorlog nog meegemaakt. Ze weet wat ontberingen zijn. Honger, kou, angst voor soldaten die in de nacht je huis binnendringen om je vader mee te nemen. Haar vader, een gereformeerde advocaat, zat in het verzet.

Ze vond zichzelf beslist geen noodgeval. Ze had de buren gebeld. De Iraanse buurvrouw aan de andere kant van het portaal. De Nederlandse buurman van boven. Die is in de tachtig en vraagt elke dag of ze nog boodschappen nodig heeft. Sinds ze niet meer buiten komt haalt hij ook elke dag de krant voor haar uit de bus. „Zij hebben me overeind geholpen”, zegt ze. „Maar je begrijpt dat ik nu wel zo’n alarmknop heb besteld.”

Ze is weduwe. Ze heeft geen kinderen. Genoeg neven en nichten die zich om haar bekommeren, maar ze wil geen beroep op hen doen als het niet echt nodig is. Thuiszorg, op kosten van de gemeenschap, wil ze ook niet. De werkster en de vrouw die eens per week haar haren wast betaalt ze zelf. En ja, ze vraagt aan mij of ik, nu ik er toch ben, even in haar kledingkast wil kijken. Wat moet er naar de stomerij? Passen haar winterkleren nog? Ze is zo afgevallen de laatste tijd.

Dit is wat de overheid wil, denk ik terwijl ik naar Modehuis Blok op het Gelderlandplein fiets om nieuwe winterrokken te kopen, warme winterrokken. Mijn oude hoogleraar zet de kachel pas aan als het binnen onder de 18 graden is. De overheid wil dat ze in haar eigen huis blijft en hulp krijgt van buren, familie, kennissen, vrienden. Hoelang gaat dit nog goed? Het flatgebouw waarin ze woont, in Amsterdam Buitenveldert, is een puinhoop, de loden leidingen worden vervangen. Haar keuken, haar woonkamer, haar slaapkamer, haar bed, alles zit onder het stof. Maar wat zegt ze als je vraagt of ze niet liever naar een verpleeghuis wil? Tijdelijk? Tot in elk geval deze ellende voorbij is? Dan zegt ze: „Nee.”

Jannetje Koelewijn ( j.koelewijn@nrc.nl ) en Sheila Kamerman vervangen tot november de vaste columnist op deze plek.