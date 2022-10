‘Als iemand zegt ‘ga je mee’, dan zeg ik meteen ja, zonder te vragen waarheen’

Lee Rammelt (45) woont in Transsylvanië en weet hoe je een lemen huis bouwt. Eerder leefde ze jaren in de overtuiging dat ze niet lang meer te leven had.

‘Elf jaar geleden kreeg ik een diagnose. De verwachting was niet dat ik het zou overleven. Een paar jaar heb ik geleefd alsof ik binnenkort dood zou gaan. „Voor ik ziek werd werkte ik veel. Ik was projectmanager voor een designbureau, later freelance-copywriter. Ik was altijd aan het rondrennen. Toen ik ziek werd veranderde alles. Werk was niet meer relevant.

„Mijn klachten waren niet schokkend. Ik was moe, warrig, had bloedend tandvlees en soms kleine spikkeltjes bloedverlies. De huisarts dacht aan hormonale schommelingen, maar uit een soort voorgevoel wilde ik per se een doorverwijzing naar de gynaecoloog. Die zag afwijkend weefsel en dacht aan endometriose. Uit het laboratoriumonderzoek bleek dat ik kanker had.

„Toen die uitslag kwam, was ik net voor drie maanden naar Transsylvanië gegaan, een gebied in Roemenië waar ik een paar keer vrijwilligerswerk had gedaan en misschien langere tijd wilde blijven. Na twee weken rondreizen waren er allemaal gemiste oproepen van de gynaecoloog. Ik belde en ze zei: je moet naar huis komen, je hebt kanker.

„Eerst zag het er rooskleurig uit. Het was op tijd ontdekt, er was zelfs sprake van een vruchtbaarheidsbesparende behandeling. Maar bij het verwijderen van mijn lymfklieren bleek dat ik nog een andere, zeer zeldzame vorm van kanker had: PEComa. Wereldwijd was ik geloof ik patiënt 113. Mijn arts zei: de kans dat je de staatsloterij wint is groter.

„Het is een subtype van weke-delenkanker. Een huftertje dat niet reageert op bestraling en op chemo. Als hij op een plaats zit waar je niet kunt snijden houdt het op. Ik had negentien uitzaaiingen.

Wat heeft ze in haar laatste dagen gedaan, zouden mensen vragen aan mijn ouders. ‘Gepunnikt.’

„Ik trok in bij mijn ouders in Drenthe. In het begin was ik heel boos. Mijn baarmoeder was alsnog verwijderd, ik was graatmager, had een katheter. Als ik dan toch doodga, mag het dan morgen zijn, zei ik tegen mijn moeder. Zij was kistenvol biologische groenten en fruit voor me aan het sappen. Dat wilde ik niet drinken want ik ging toch dood. Mijn vader weigerde te geloven dat ik dood zou gaan. Vond ik ook irritant.

„Ik kocht een punnikmolentje, met een gewichtje en een hendeltje eraan. Kilo’s wol heb ik er doorheen gedraaid. Ik bleef maar draaien. Achteraf moest ik zo lachen om die berg wol. Wat heeft ze in haar laatste dagen gedaan, zouden mensen vragen aan mijn ouders. ‘Gepunnikt.’

‘Lijden aan een zeldzame kanker gaat gepaard met angst, onzekerheid en eenzaamheid. Er is geen informatie. De behandeling was watch and wait, ze konden verder niets doen. Ik vond steun op Inspire, een Amerikaans patiëntenforum. Daar is een handjevol mensen te vinden met dezelfde ziekte. En mijn levenseindebegeleider zei iets wat me enorm heeft geholpen: leef niet alsof het je laatste dagen zijn, maar alsof je het eeuwige leven hebt. Dat was niet zo, maar door zo te leven viel de druk weg. Ik wachtte op de dag dat de tumoren als kerstverlichting zouden oplichten op de scan. Dan kon ik gaan aftellen.

„Na drieënhalf jaar begonnen de lymfklieren in mijn liezen, die heel groot waren, opeens te krimpen. Bij de volgende scan draaide de oncoloog de monitor naar me toe: er was helemaal niets meer te zien. In het boxje van de radioloog stond: ‘Alles binnen de marges normaal’.

„Ik geloofde het gewoon niet. Ik had volledig geaccepteerd dat ik doodging. Ik had mijn aardse bezittingen verdeeld, mijn begrafenis uitgeschreven, gesprekken gevoerd over euthanasie. Er was geen ‘later’ meer. Tot mijn hoofd laten doordringen dat er toch een later was, was zó ingewikkeld. Het overvalt me nog steeds. Ik vind het heel moeilijk om besluiten te nemen waar een langetermijnperspectief bij hoort. Al is het maar het afsluiten van een telefoonabonnement.

„Ben ik ‘gezond’? Nee. Alles wijst op spontane remissie, maar je mag pas statistische uitspraken doen als je minimaal duizend gevallen hebt. Al word ik 99, ik blijf kankerpatiënt. Niet dat statistiek iets zegt. Mensen die er in theorie beter voorstonden dan ik, heb ik de afgelopen jaren allemaal mogen begraven. Dat voelt dan als een soort vergissing; ik was degene die dood zou gaan. Nadat mijn oncoloog over me had gepubliceerd vonden anderen met deze diagnose mij via het patiëntenforum Inspire. Het simpele feit dat ik nog leef geeft hoop, wanneer statistiek die niet kan bieden.

„Het was een hele tijd genoeg om vol verwondering door de dag te lopen, bij de mensen te zijn van wie ik houd. Gaandeweg gaat het toch weer kriebelen. Je houdt een soort dadendrang, als mens. Eerst durfde ik niet de stap te zetten om toch in Transsylvanië te gaan wonen. Maar mijn ouders zeiden: het maakt niet uit hoelang je leeft, als je maar leeft zoals je wilt leven.

„Ik woon in een houten huis aan de rand van het bos. Het is ruig, wild. Ik heb twee honden en drie katten. Er lopen regelmatig beren langs mijn tuin. Van een ontzettend mode-, design- en stadsmens ben ik een modder- en bosmens geworden. Ik heb geleerd hoe je een lemen huis bouwt. Hoe je een voedselbos aanlegt. Als iemand zegt ‘ga je mee’, dan zeg ik meteen ja, vaak zelfs zonder te vragen waarheen. Als ik vier uur wil wandelen met mijn honden doe ik dat. Dan ga ik daarna wel afwassen. Ik kan ook uren niks doen en voor me uit staren. Of ik pak de snoeischaar.

„Daarom pas ik misschien zo goed in Transsylvanië. Ik heb daar nooit het gevoel dat ik haast moet hebben.

„Mijn conclusie is dat ik gulzig in het leven sta. Al zou ik honderd jaar leven, dan zou ik aan het eind nog zeggen: mag ik nog een beetje. Er is zoveel. Zoveel plekken, zoveel mensen. Daar heb je vijf levens voor nodig. Ik accepteer dat ik de planeet verlaat met het idee: dit had ik ook nog wel willen doen.”

Aanmeldingen: ditbenik@nrc.nl