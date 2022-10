Adviesraad: geef statushouders weer voorrang bij huisvesting

Gemeenten met een voorrangsregeling voor huisvesting moeten weer verplicht worden statushouders in die regeling op te nemen. Daartoe heeft de Adviesraad Migratie het kabinet woensdagavond opgeroepen. De afschaffing van die verplichting heeft in 2017 „een verkeerd signaal afgegeven aan gemeenten”. Sinds 2018 stagneert de uitstroom van statushouders – 17.000 van hen zitten nu nog in asielzoekerscentra.

Het is gemeenten wettelijk verplicht om statushouders te huisvesten, schrijft de Adviesraad. Maar de afschaffing van de verplichte voorrangsregeling voor statushouders zorgde voor een „verminderd gevoel van urgentie”. Daar komt bij dat er „langdurig” te weinig is geïnvesteerd in sociale huurwoningen en tijdelijke woonvoorzieningen, waardoor er een tekort aan woningen is waar de groep aanspraak op kan maken. Verplichte voorrang voor statushouders is „feitelijk de enige manier” om gemeenten aan hun taak te laten voldoen, staat in het advies.

Statushouders zorgen dan wel voor extra druk op de sociale woningmarkt, maar zij zijn niet de veroorzakers van de wooncrisis, benadrukt de Adviesraad. Meer dan 90 procent van sociale huurwoningen wordt aan andere groepen toegewezen.

Verplichte opvang asielzoekers

Het advies aan het kabinet luidt verder een wet in te voeren die gemeenten naar inwonersaantal verplicht asielzoekers op te vangen, net als dat ze verplicht zijn statushouders te huisvesten. Er wordt te veel aan korte termijn problemen gedacht, schrijft de Adviesraad, gemeenten zijn vooral bezig noodsituaties in de asielopvang te voorkomen en op te lossen. Daarom „lukt het maar niet om voldoende reguliere opvanglocaties en buffercapaciteit te realiseren.”

Zo’n wet is wel in de maak, maar nog niet rond. Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel, VVD) heeft beloofd dat gemeenten vanaf 1 januari verplicht zijn om asielzoekers op te vangen, maar zijn eigen partij heeft de eerste plannen nog niet ondersteund. Vooral het dwangelement in het voorstel is voor de VVD een probleem, lieten lokale fractievoorzitters in brieven aan de partijleiding weten.

De tegenstand van de VVD zorgt ervoor dat er nog geen officieel wetsvoorstel ligt, hoewel dat er op 1 oktober al had moeten zijn. Aan zijn eerste plan deed Van der Burg na overleg met de coalitiepartijen al aanpassingen: gemeenten hoeven jaarlijks niet meer dan een „redelijk aantal” asielzoekers op te vangen en krijgen een bonus als ze extra mensen opnemen.

