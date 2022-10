Adresgegevens duizenden studenten TU Eindhoven op straat door hack

De persoonsgegevens van duizenden studenten van de Technische Universiteit Eindhoven (TUE) zijn door hackers op het dark web gepubliceerd. Dat heeft een woordvoerder van de universiteit donderdag bevestigd aan NRC, na berichtgeving van RTL Nieuws. De hack vond plaats bij het IT-bedrijf ID-Ware, de leverancier van het campuskaartsysteem van de TUE — maar ook van de Eerste en Tweede Kamer. Van zeker 21.000 pashouders liggen gegevens op straat, naast studenten ook van ook medewerkers van de universiteit.

Criminele hackers maakten de gegevens buit met een ransomware-aanval, waarbij de gegevens worden versleuteld zodat mensen er niet meer bij kunnen. Het gaat om volledige namen, adresgegevens, studentennummers, geboorteplaats en privé-e-mailadressen. Volgens een woordvoerder van de universiteit is het niet zo dat de hackers van alle 21.000 pashouders al die gegevens in handen hebben; dat is afhankelijk van in hoeverre pashouders hun gegevens volledig hadden ingevuld.

De gestolen gegevens zijn gepubliceerd op het dark web, het verborgen deel van het internet. Daar worden ze te koop aangeboden aan andere criminelen, die de gegevens bijvoorbeeld kunnen gebruiken voor identiteitsfraude. Slachtoffers van de hack zijn ook een aantrekkelijk doelwit voor phishing. Dat is een vorm van internetfraude waarbij criminelen inloggegevens proberen te ontfutselen, bijvoorbeeld door het sturen van e-mails of sms’jes waarin valse beloftes worden gedaan.

Volgens RTL Nieuws zijn ook gegevens van medewerkers van de Hogeschool Utrecht in de handen van de criminele hackers gekomen. Om wat voor gegevens dit gaat, en hoeveel pashouders zijn geraakt, is nog niet bekend.