4,4 miljard euro extra voor het mbo: gelijkwaardige behandeling?

Het kabinet gaat tot en met 2027 in totaal 4,4 miljard euro extra besteden aan het mbo. Dat staat in de plannen die minister Robbert Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, D66) donderdag presenteerde tijdens een bijeenkomst op een ROC in Nijmegen. Het bedrag is een optelsom van de gelden die eerder bekend werden gemaakt in het regeerakkoord en tijdens Prinsjesdag.

Voor het praktisch onderwijs trekt het kabinet ongeveer 0,9 miljard euro per jaar uit. Het geld wordt vrijgemaakt voor uiteenlopende ambities, zoals het tegengaan van stagediscriminatie, het vasthouden van docenten, het tegengaan van schooluitval en meer toegang tot sportfaciliteiten.

In een Kamerbrief die het kabinet donderdag verstuurde, schrijft minister Dijkgraaf dat hij vooral inzet op gelijkwaardige behandeling van mbo-studenten en op de koppeling van studenten aan de – op dit moment krappe – arbeidsmarkt.

„De gelijkwaardigheid van alle studenten, dus ook het mbo, staat voor mij voorop. We hebben juist alle vormen en talenten hard nodig, ze staan echt aan de lat en verdienen de waardering die hun zo toekomt”, aldus minister Dijkgraaf.

Topprestaties belonen

Zo wil het ministerie excellentieprogramma’s invoeren. Om zo „topprestaties te belonen en te markeren”. Studenten moeten net als op het hbo en de universiteit de begeleiding en ruimte krijgen om hun eigen, unieke weg te vinden, staat in de Kamerbrief. „Honours zijn niet voorbehouden aan universitaire studenten.”

Volgens Adnan Tekin, voorzitter van de koepelorganisatie van mbo-scholen, is de manier waarop minister Dijkgraaf het mbo „op het schild hijst ronduit verfrissend”. „De wijze waarop hij studenten centraal stelt en het mbo waardeert, is naast terecht ook hartverwarmend”, zegt de voorzitter van de mbo-raad in een schriftelijke verklaring.

Tekin waarschuwt ook. Het „unieke karakter van het mbo”, bijvoorbeeld de verwevenheid met het bedrijfsleven, moet in de zoektocht naar gelijkwaardigheid niet in het gedrang komen. Ook is hij kritisch op de aanpak van stagediscriminatie door het zogenoemde ‘stagematching’, waarbij de school student en bedrijf zou koppelen. Nu gebeurt dat vaak nog door sollicitaties.

Scholen moeten zelf kunnen bepalen hoe ze stagediscriminatie aanpakken, vindt de voorzitter van de mbo-raad. „Vooroordelen neem je niet weg met stagematching, daar is veel meer voor nodig.”

Carrièreperspectief docent

De AOb, de landelijke vakbond van docenten en medewerkers in het onderwijs, „maakt zich zorgen” of deze bedragen wel goed terechtkomen, zegt AOb-voorzitter Tamar van Gelder. Voor carrièreperspectief van docenten is bijvoorbeeld 142 miljoen euro per jaar klaargelegd. Maar concrete afspraken daarover moeten nog gemaakt worden. Van Gelder: „Het is belangrijk dat er geïnvesteerd wordt in het mbo. Maar een goede docent is de sleutel voor goed beroepsonderwijs. In deze agenda is de docent vooral uitvoerder en niet de spil.”

Op 9 november debatteert de Tweede Kamer over de plannen.

