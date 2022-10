Zoektocht naar vermiste Hebe en begeleidster Sanne heeft nog niets opgeleverd

De zoektocht naar de 10-jarige Hebe en haar begeleidster, de 26-jarige Sanne, heeft nog niets opgeleverd. Op woensdagochtend begon de politie met een fysieke zoektocht in de omgeving van het Brabantse Waspik. Ook het Veteranen Search Team, een organisatie die gespecialiseerd is in het zoeken naar vermiste personen, helpt mee. In een video roept de politie Oost-Brabant mensen op om berichten over de vermiste Hebe te delen op sociale media. „Op die manier kunnen zo veel mogelijk mensen meedenken en meehelpen”, zegt een woordvoerder daarin.

Bij de zoekactie zijn zo’n honderd mensen betrokken, meldt persbureau ANP. Verschillende groepen lopen wegen af en zoeken daarbij naar „onregelmatigheden” zoals bandensporen of platgedrukt gras. Er wordt ook met auto’s gezocht, en op woensdagochtend vlogen politiehelicopters over het gebied. Na een uitzending van Jinek op dinsdagavond kwamen meerdere tips binnen - een woordvoerder van de politie zegt tegen ANP dat die allemaal na zijn getrokken maar „niks concreets” hebben opgeleverd. Om hoeveel tips het gaat is niet bekend.

Begeleidster Sanne haalde Hebe maandag op bij een dagbesteding in Raamsdonksveer, maar ze kwamen nooit bij Hebe thuis aan. Sindsdien zijn de twee spoorloos. Het meisje heeft scoliose en heeft 24 uur per dag zorg nodig.

