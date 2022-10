Voetbal en homoseksualiteit, het blijft een gevoelig onderwerp, ook anno 2022. Met een regenboogband voor aanvoerders tijdens de tiende speelronde van de Eredivisie wilde de KNVB de inclusiviteit van de sport benadrukken. Maar niet alle aanvoerders leenden zich voor het statement.

Feyenoord-aanvoerder Orkun Kökcü (21) weigerde tijdens de wedstrijd tegen AZ een regenboogband te dragen. De zogeheten ‘OneLove’-aanvoerdersband is strikt genomen een statement tegen alle vormen van discriminatie, maar in de week van de coming-out stond het vooral in het teken van de lhbt-acceptatie. Kökcü vond zichzelf niet „de aangewezen persoon” om die boodschap uit te dragen en voerde „geloofsovertuiging” aan als reden. Na overleg werd de band aan reserve-aanvoerder Gernot Trauner toegewezen.

Het besluit van de Turkse Nederlander leidde al snel tot discussie over tolerantie en verdraagzaamheid. Als aanvoerder is Kökcü het sportieve uithangbord van Feyenoord, maar moet hij zich als voetballer ook uitspreken over allerlei maatschappelijke thema’s? En moet hij geëngageerde statements per se uiten met een speciale aanvoerdersband? Je zou kunnen zeggen dat Kökcü in een individualistische samenleving het recht op een eigen keuze heeft, hoezeer die ook indruist tegen de ‘gewenste’ mening uit liberale hoek. Juist een gezonde pluriforme maatschappij zou tolerantie moeten kunnen opbrengen voor opvattingen die indruisen tegen die van de mainstream. Een aanvoerdersband met een boodschap moet je niet willen afdwingen.

En toch. Als aanvoerder heeft Kökcü een niet te onderschatten voorbeeldfunctie. Juist in het masculiene bolwerk dat het mannenvoetbal is, en niet in de laatste plaats bij Feyenoord, waar homohaat binnen en buiten het stadion welig tiert. De Roze Kameraden, de lhbt-supportersgroep van Feyenoord, wordt sinds de oprichting in 2021 geïntimideerd door de fanatieke aanhang. Op de tribunes zijn homofobe spreekkoren schering en inslag. Het weigeren van de regenboogband was daarom een gemiste kans.

Volgens Kökcü strookt de regenboogboodschap niet met zijn geloofsovertuiging. Inhoudelijker dan dat werd het niet. Daarmee maakte hij een statement waar zijn geloofsgenoten last van kunnen ondervinden. Is Sparta-aanvoerder Adil Auassar een minder vroom moslim omdat hij de band zondag wel om had? En: wat voor signaal geef je af aan (jonge) moslims die homo zijn of worstelen met hun geaardheid?

Ongetwijfeld speelt mee dat Kökcü Turks international is en zich moet verhouden tot de Turkse publieke opinie. De regenboog is voor progressieven misschien een vanzelfsprekend inclusieve boodschap, voor conservatieve groepen staat het symbool voor een ideologische strijd tegen traditionele waarden. In dat opzicht is Kökcü niet te benijden: hij kan het niet goed doen.

Onbedoeld heeft de geboren Haarlemmer zich onsterfelijk gemaakt bij de verkeerde mensen. Zijn weigering werd in Turkse media gevierd als een overwinning. Homofobe voetbalfans voelen zich gesterkt in hun overtuiging dat homo’s niets te zoeken hebben in de voetbalwereld. En de geradicaliseerde harde kern van Feyenoord loopt nu met Kökcü weg.

Maar het zou oneerlijk zijn om de kwestie rond homo-acceptatie op de schouders van één voetballer te leggen. Homohaat is een breed maatschappelijk en hardnekkig probleem. Goede sier maken met de regenboogkleuren lost dat probleem niet op. De regenboogband is geen aflaat. De weigering van Orkun Kökcü heeft in ieder geval een noodzakelijke discussie geopend.