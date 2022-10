Het enige kunstwerk waar ik me ooit aan vastlijmde was een vetkrijttekening van Ricardo, in de kleuterklas. Het was kort voor 5 december, we maakten sinterklazen met échte baarden van plukjes watten en in mijn enthousiasme was ik iets uitgeschoten met de knutsellijm. Precies op het werk van Ricardo tegenover me. Ik herinner me een poging om het weg te vegen, mijn hand op het papier, zijn hand die datzelfde papier bij me wegtrok. Een scheur dwars door de mijter. Twee huilende vijfjarigen. Die dag besefte ik ten volle hoe onvervangbaar kunst kan zijn.

„Naar mijn mening zijn musea en klimaatactivisten vrienden”, zei Vera Carasso, directeur van de Museumvereniging, afgelopen augustus in NRC. Maar na het recente soep-en-lijmincident in The National Gallery in Londen vraag ik me af hoelang het duurt tot de cultuursector met een tegenactie komt. Een fles zonnebloemolie richting een olifant, extra plasticsoep in de oceaan – alles om aandacht te vragen voor de bezuinigingen in de kunstwereld. Twee linkse hobby’s die elkaar besmeuren; rechts zal lachend aan de zijlijn staan.

„Wat is het nut van een Van Gogh?”, vroeg ik jaren geleden retorisch aan een kennis die kunstgeschiedenis studeerde. Ik had net verteld over chytridiomicose, een schimmelziekte waardoor salamanders massaal het loodje leggen en was geïrriteerd door haar reactie: „Wat is het nút van die dieren dan?” Het is een vraag die vaak wordt gesteld als het om biodiversiteit gaat. „Hoe erg is het nou als soort X verdwijnt?” Maar natuur en cultuur zijn beide van intrinsiek belang. Daar zou geen bioloog of kunstenaar verantwoording voor moeten afleggen.

De pech voor veel soorten is paradoxaal genoeg dat ze nog niet zo zeldzaam zijn als het werk van Van Gogh. Vaak wordt pas écht tot bescherming overgegaan als het al bijna te laat is. Deze week hoorde ik over de online trend ‘spider unboxing’: in TikTok-filmpjes of op YouTube pakken vloggers een doos uit waarin een door hen bestelde zeldzame spinnensoort zit. Verrukt roept TikTokker Ashley Burns uit dat de door haar uitgepakte Phiddipus regius- springspinnen „sóóooo tiny” zijn: goed voor 87.000 likes.

Zulke spinnenpromotie stimuleert internationale handel, waarschuwen arachnologen. Veel soorten lopen daardoor het risico om uit te sterven in het wild. In tegenstelling tot zoogdieren en vogels valt het merendeel van de spinnen niet onder de Convention on International Trade in Endangered Species. Zonder beschermende handelsovereenkomst zijn spinnen vogelvrij, en worden exotische exemplaren voor duizenden dollars per stuk verkocht: de spin als kostbaar verzamelobject. Gelukkig leeft er wereldwijd één spinnenfamilie die in ieder geval in naam activistisch genoeg is om voor bedreigde soortgenoten op te komen. De Scytodidae, oftewel: de lijmspuiters.

Gemma Venhuizen is biologieredacteur bij NRC en schrijft elke woensdag een column op deze plek.

Nieuwsbrief NRC Wetenschap Op de hoogte van kleine ontdekkingen, wilde theorieën, onverwachte inzichten en alles daar tussenin Inschrijven