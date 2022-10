‘Vuurwerk kwam zelfs bijna in een kinderwagen terecht’

Lieb mich oder lass mich, schalt over het kermisterrein terwijl twee in het zwart geklede tieners plaatsnemen in kermisattractie Polyp. Nadat hij de muntjes inneemt en beugel van hun inktvis-zitje controleert, haalt medewerker Mike Galjaart de chaos van afgelopen dagen terug. „Vuurwerk dat ze over het hek gooiden, kwam zelfs bijna in een kinderwagen terecht”, vertelt hij knikkend naar de zwarte afrastering om de kermis in Stadspark Osdorp. „Omdat ze daarachter staan, weten ze niet waar ze het heen gooien.”

De jaarlijkse najaarskermis in Amsterdam Osdorp verliep de eerste twee dagen normaal. Maar vanaf zondagavond liep het flink uit de hand. „Rond half negen waren er die avond denk ik wel veertig jongens met vuurwerk”, memoreert organisator Frans Stuy. Ze bestookten bezoekers en de politie. Het bleek het begin van dagen overlast.

„Osdorp. Onze eigen multiculturele hel”, twitterde PVV-fractievoorzitter Geert Wilders dinsdag bij een door stadsomroep AT5 verspreid filmpje dat vanaf een balkon is opgenomen. Op het filmpje zijn tientallen personen te zien, veelal in het donker gekleed en met petjes en capuchons op, die rennend en op scooters en fietsen joelend een fietspad op stuiven.

Vanwege de ongeregeldheden besloot de gemeente maandag de eindtijd van de kermis voor de rest van de week te vervroegen: van 22.00 uur naar 19.00 uur. Maar de onrust werd er niet minder om, met dinsdagavond als dieptepunt. Na sluiting van de kermis was volgens de politie een groep jongeren uit op confrontatie. „De sfeer werd steeds grimmiger en de politie werd bekogeld met (zwaar) vuurwerk”, stelt de Amsterdamse politie in een persbericht. De Mobiele Eenheid, die vervolgens rond 22.00 uur ter plekke kwam, arresteerde 26 personen. De jongste was veertien jaar.

De politie stelt dat het gaat om „met name (lokale) jongeren”. Volgens kermisorganisator Stuy en buurtbewoners die NRC sprak gaat het hoofdzakelijk om Nederlandse jongeren met Marokkaanse wortels. „De meesten zijn tussen de dertien en de zestien jaar”, zegt Stuy.

Er speelt hier geen kermisprobleem maar een maatschappelijk probleem Frans Struy kermisorganisator

Politie loopt woensdag over de kermis. Foto Ramon van Flymen/ANP

‘Agressie naar maatschappij’

De Amsterdammer is niet zomaar een kermisorganisator. In 2019 ontving hij van het stadsbestuur de Andreaspenning omdat hij al decennia kansarme jongeren opleidt en werk verschaft bij kermissen en andere evenementen in de stad. Stuy (61) vertelt dat hij eerder jongeren uit de criminele ‘Top600’ op het rechte pad hielp en al decennia goed contact onderhoudt met de Marokkaanse gemeenschap in Amsterdam.

Wat hij nu ziet, baart hem zorgen. „Deze generatie is moeilijker dan de andere generaties.” Hij wijt dat deels aan corona waardoor de jongeren nergens naartoe konden en jeugdwerk werd geschrapt en stilgelegd. Zondag trok Stuy een van de relschoppers achter een kermisattractie en vroeg: „Wat doe je nou?” „Meneer, we hebben geen geld, we kunnen niets kopen, we kunnen niets doen”, kreeg hij terug. „Ik zie bij die jongens een soort agressie naar de maatschappij.” Via sociale media jutten ze elkaar vervolgens verder op.

Stuy vindt het onterecht dat zijn kermis „en de dertig gezinnen die er van moeten eten” gedupeerd worden door de vroege sluiting. Volgens de organisator hebben de rellen niks met de kermis te maken. „Het is gewoon politie pesten wat ze doen. Er speelt hier geen kermisprobleem maar een maatschappelijk probleem.”

Avondklokrellen

Dat vindt ook buurtbewoner Anton die om veiligheidsredenen niet met zijn volledige naam genoemd wil worden. „De kermis wordt als zondebok gebruikt.”

Hij roept de avondklokrellen uit 2021 in herinnering toen een vergelijkbare groep jongeren de confrontatie met de politie zocht en vertelt dat er de afgelopen twee jaar met zeer grote regelmaat overlast is van jongeren die zwaar vuurwerk afsteken in de buurt. „Het is bijna elke avond door heel Osdorp raak.” Dat ’s avonds, ook buiten deze kermisperiode, geregeld zware knallen in de buurt klinken, wordt bevestigd door verschillende buurtbewoners.

De politie liet woensdagnamiddag weten dat van de 26 gearresteerde personen er nog een vastzit: een minderjarige jongen die verdacht wordt van openlijke geweldpleging. De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema liet via Instagram weten „woedend” te zijn op de jongeren. De politie verdient volgens haar niets dan lof en respect. „Ze doen hun uiterste best om rust terug te brengen in de wijk en verdere escalatie te voorkomen.”

Dezelfde middag kondigde de ‘driehoek’ van burgemeester, politie en justitie „stevige politie-inzet” aan voor woensdagavond. Het leek voor het eerst sinds zondag inderdaad rustig te blijven.