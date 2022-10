Tweeduizend jaar oude stercatalogus teruggevonden in middeleeuws manuscript

Als je héél goed kijkt, geeft een middeleeuws manuscript soms een volkomen onverwacht geheim prijs. Dat ontdekten de Britse en Franse wetenschappers die het perkament van de Codex Climaci Rescriptus aan een nauwkeurig onderzoek onderwierpen. Uit de nevelen der tijd doemde door de lens van hun camera een lang verloren gewaande stercatalogus op. Het is, voor zover bekend, de oudste nauwkeurige beschrijving van de sterrenhemel, afkomstig uit 129 voor Christus.

De codex, gevonden in een Egyptisch klooster, bevat een verzameling christelijke teksten uit de negende en tiende eeuw die zijn geschreven op hergebruikt perkament. Met een multispectrale camera maakten de onderzoekers de weggekrabde letters leesbaar die eerst op de vellen hadden gestaan. Tot hun verrassing bleek een van de aldus onthulde passages een deel te zijn van de stercatalogus van de Griekse astronoom Hipparchus (190-120 voor Christus), een tekst waarvan het bestaan alleen vermoed werd omdat andere klassieke auteurs ernaar verwijzen. Ze publiceerden hun vondst dinsdag in het Journal for the History of Astronomy.

Hipparchus geldt als misschien wel de grootste astronoom van de klassieke oudheid, ondanks dat er nauwelijks werk van zijn hand direct is overgeleverd. Hij ontdekte dat de aardas van richting verandert en berekende de afstand tot de zon en maan. We weten van zijn inspanningen door onder meer het werk van Claudius Ptolemaeus, een astronoom die in de tweede eeuw na Christus in Alexandrië zelf een boek over de bewegingen van sterren en planeten uitbracht, de Almagest. De catalogus van Hipparchus is dus drie eeuwen ouder.

Dezelfde pagina in beeld gebracht door een multispectrale camera. Op de achtergrond duikt in het rood een Griekse tekst op.

De Codex Climaci Rescriptus is eigendom van het Museum of the Bible in Washington DC. Bijbelwetenschapper Peter Williams was aan het werk met het document toen een van zijn studenten ontdekte dat onder de in het Syrisch alfabet geschreven christelijke regels tekst in het Grieks schuilging, die waarschijnlijk astronomisch van aard was. Dat was in 2012. Vijf jaar later werd de codex gefotografeerd met een multispectrale camera, een apparaat dat ook golflengten van licht vastlegt die niet met het blote oog te zien zijn.

Uitzonderlijk nauwkeurig

Tijdens een coronalockdown in 2021 bekeek Williams deze opnames nog eens goed en ontwaarde hij een passage die astronomische berekeningen bevatte. Hij schakelde zijn Franse colllega’s Victor Gysembergh en Emmanuel Zingg in, die de tekst ontcijferden. Het bleek te gaan om een beschrijving van het sterrenbeeld Corona Borealis (Noorderkroon), waarvan de posities van het meest noordelijke, zuidelijke, westelijke en oostelijke punt werd benoemd.

Door terug te rekenen achterhaalden de onderzoekers wanneer deze waarneming gedaan moest zijn: in 129 voor Christus – precies in de periode dat Hipparchus zijn stercatalogus zou hebben samengesteld. Het werd duidelijk dat hij zijn werk uitzonderlijk nauwkeurig gedaan had, want zijn waarnemingen wijken minder dan één graad af van de exacte posities van deze sterren.

De Griekse letters in geel getraceerd.

Gewapend met deze kennis pakten de onderzoekers er de Aratus Latinus bij, een klassiek handschrift waarin de posities van Ursa Major (Grote Beer), Ursa Minor (Kleine Beer) en Draco (Draak) staan genoteerd. Het vermoeden is dat die gegevens afkomstig zijn van waarnemingen van Hipparchus. De onderzoekers legden deze coördinaten naast cijfers uit Hipparchus’ commentaar op de Phainomena, een gedicht over hemellichamen uit de derde eeuw voor Christus. Dit commentaar is het enige werk van Hipparchus dat ons direct is overgeleverd.

Het blijkt dat van de zeven gevallen waarin deze drie bronnen (Codex Climaci Rescriptus, Aratus Latinus en het commentaar op de Phainomena) sprake is van coördinaten van dezelfde ster, de cijfers vier keer perfect overeen komen en er één keer een verschil van een graad is. Bij de overige twee is vanwege slechte leesbaarheid van de bronnen geen duidelijk oordeel te vellen.

Op deze manier heeft het onderzoek aan het palimpsest (de term voor een schoongemaakt en hergebruikt stuk perkament) van het Museum van de Bijbel het bestaan van de stercatalogus van de hand van Hipparchus zeer aannemelijk gemaakt. De onderzoekers schrijven dat op de andere leesbaar gemaakte pagina’s geen fragmenten van het werk van de Griekse astronoom gevonden zijn, maar dat een aantal vellen nog niet bestudeerd is. Verdere verrassende ontdekkingen zijn dus niet uitgesloten.