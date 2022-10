Twee lichamen gevonden in auto, vermoedelijk van vermiste Hebe (10) en Sanne (26)

In de donkerkleurige Kia Picanto die woensdagavond bij knooppunt Empel langs de A59/A2 werd gevonden zijn twee overleden personen aangetroffen. De politie vermoedt dat het om de vermiste Hebe (10) en haar begeleidster Sanne (26) gaat, zo laat de politie-eenheid Oost-Brabant weten op Twitter.

Het voertuig werd in het water gevonden nadat de politie eerder op de dag een rijstrook op de A59 had afgezet bij de zoektocht naar het tweetal, dat sinds maandag vermist werd. Ze vertrokken vanuit Raamsdonksveer vanaf de dagbesteding naar het huis van Hebe in Vught, maar kwamen daar nooit aan. Ze werden voor het laatst gezien op de snelweg ter hoogte van Waspik. De dag erop werd een Amber Alert uitgestuurd voor het meervoudig gehandicapte meisje, dat 24 uur per dag zorg nodig had.

Wat er precies is gebeurd, is nog niet bekend. De politie hoopt later meer details te kunnen geven en onderzoekt momenteel de toedracht. „We wensen alle betrokkenen veel sterkte”, aldus de politie.

Circa honderd mensen hielpen woensdag mee met een fysieke zoektocht, waarbij ook een politiehelikopter en speurhonden werden ingezet. Die leverde toen niets op. Onder meer het Veteranen Search Team, Coördinatie Platform Vermissing en SAR Nederland hielpen mee met zoeken. Laatstgenoemde organisatie reageerde woensdagavond met verslagenheid. „Dit is niet waar we op hadden gehoopt”, zei een woordvoerder tegenover persbureau ANP.