‘Stickers plakken helpt de straat schoon houden’

Hoe krijg je Rotterdammers zo ver dat ze zich gedragen zoals je wil? Dat ze, bijvoorbeeld, geen vuilnis náást de afvalbak plaatsen omdat het zo’n rommeltje wordt op straat. Malte Dewies deed onderzoek naar hoe de gemeente Rotterdam het gedrag van stadsbewoners kan bijsturen en schreef daarover zijn proefschrift.

De gemeente wilde bewoners zover krijgen dat ze vuilniszakken en ander afval niet náást de afvalcontainers zouden zetten. Wat deed u?

„Als er in een bepaalde wijk veel zogenoemde naastplaatsingen zijn, gaat iemand van de gemeente langs de huizen om met bewoners te spreken. Ons team onderzoekers van de Erasmus Universiteit en ambtenaren, ik werkte natuurlijk niet alleen, bedacht dat het zou kunnen helpen als de bewoners een sticker met de tekst ‘Ik houd onze straat schoon’, zouden krijgen om naast of op de voordeur te plakken. In een tweede, vergelijkbare, wijk kregen bewoners geen stickers, maar alleen een gesprek. In een controlewijk was er geen gesprek en geen sticker.

„Het aantal naastplaatsingen nam in de wijk met de sticker met tweederde af. Dat is spectaculair. In de wijk met alleen gesprekken nam het een klein beetje af. En in de controlewijk bleef het gelijk. Het effect van nudgen, kleine duwtjes of trucjes om gewenst gedrag te stimuleren, is niet altijd zo spectaculair. Maar in dit geval dus wel.”

CV Malte Dewies

Organisatie-psycholoog Malte Dewies promoveerde onlangs aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op zijn proefschrift Improving Public Policy Using Behavioural Understanding. Hij deed zijn master aan de Universiteit van Mannheim. Zijn onderzoeksgebieden zijn gedrags-gerichte bestuurskunde en politieke psychologie.

Waarom werkte het zo goed?

„We denken dat mensen door een sticker te plakken zich verplicht voelen daadwerkelijk te doen wat is afgesproken: de straat schoonhouden. De sticker dient ook als herinnering. ‘O ja, zo doen we dat.’ Nudgen kan ook het duidelijk maken van een sociale norm betekenen: dít gedrag wensen we en willen we in onze straat.”

Hoe werkt dat precies?

„Mensen zijn vaak gevoelig voor de heersende sociale normen; wat mensen denken dat anderen van hen verwachten. Daar kan je vervolgens gebruik van maken door juist deze verwachtingen te communiceren. Bijvoorbeeld door op veel voordeuren een sticker te plakken. Je benadrukt daardoor de gewenste sociale norm – en dat werkt.

„Soms gaat het ook mis. Voor een ander onderwerp wilden wij inspelen op de sociale norm maar dat werkte niet. Waarom? Omdat mensen het niet eens waren met de gewenste gedragsverandering. Mensen behouden keuzevrijheid, dus nudging werkt niet altijd.”

U kreeg ook het verzoek van de gemeente om te onderzoeken hoe Feyenoordsupporters te bewegen zouden zijn om te stoppen met het afsteken van vuurwerk.

„Klopt. Je moet er eerst achter komen welke motieven mensen hebben om iets te doen. In dit geval dus vuurwerk afsteken. We hebben supporters geïnterviewd, en politiemensen en beveiligers. Het vuurwerk is niet bedoeld om de tegenstander te intimideren of om agressie te tonen, zo bleek. Supporters vinden het belangrijk voor de sfeer en als steun aan het team. Ons advies was om niet rücksichtslos te verbieden maar om met elkaar in gesprek te gaan. Wellicht was er toch iets mogelijk op een gecontroleerde manier, waardoor de fans hun vuurwerk zouden behouden maar er geen gevaar was voor anderen.”

U keek ook naar de mogelijkheid om teveel betaalde uitkering terug te krijgen.

„Als een Rotterdammer te veel uitkering heeft ontvangen, bijvoorbeeld omdat hij of zij een baan heeft gevonden, dan stuurt de gemeente een formele brief met het verzoek het bedrag terug te storten. Daar reageerde 41 procent van de briefontvangers op. We weten uit de gedragswetenschap dat mensen die financieel krap zitten, en daar gaat het hier om, stress krijgen van dit soort brieven en dan niet reageren. Een nieuwe brief veroorzaakt meer stress en geen reactie.

„Wij adviseerden een aardige, simpele brief te sturen met het verzoek om contact op te nemen en samen te zoeken naar een oplossing. Een oplossing zou kunnen zijn om af te spreken het bedrag in een flink aantal termijnen terug te betalen. Het percentage reacties steeg van 41 naar 45 procent.”

Dat is niet veel toch?

„4 procent klinkt weinig, maar als je Rotterdambreed kijkt, gaat het toch om veel mensen. Het is ook goed om je bewust te zijn van de grenzen van gedragsbeïnvloeding.”

Dus nudgen is niet altijd de goede oplossing?

„Nee. Het kan een duwtje in de goede richting zijn maar het is eigenlijk nooit dé oplossing. Je moet naar het héle systeem durven kijken. Daarom was het zo belangrijk dat we nauw samen konden werken met de gemeenteambtenaren. Zij hebben vaak kennis van de context. In het geval van de brieven, vertelden ambtenaren dat lang niet iedereen die open maakt. Dan moet je dus kijken naar alternatieven. In dit geval zou je die mensen persoonlijk kunnen bellen. Of ze een vriendelijk appje sturen.”

