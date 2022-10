Stakingen buschauffeurs regiovervoer begonnen, impact onduidelijk

Door heel het land zijn bij vakbond FNV aangesloten buschauffeurs begonnen met een driedaagse staking om betere arbeidsvoorwaarden af te dwingen. Hoe groot het draagvlak voor de stakingen in het regiovervoer is, blijft onduidelijk. De impact verschilt per regio: waar veel FNV-leden wonen, rijden minder buschauffeurs. Volgens FNV wordt 70 procent van de dienstregeling in Nederland geraakt, terwijl werkgeversbond VWOV juist zegt dat het meevalt.

Volgens vervoerder Arriva, bijna overal in Nederland aanwezig, rijdt ongeveer 80 procent van de dienstregeling in het westen van het land volgens planning. In de regio Noord-Brabant geldt dat voor slechts 20 procent, aldus een woordvoerder tegen persbureau ANP. In het streekvervoer werken zo’n 13.000 mensen, van wie iets minder dan de helft (circa zesduizend) bij de FNV is aangesloten. De FNV zegt dat vier op de vijf FNV-buschauffeurs staakt, omgerekend iets minder dan vijfduizend mensen.

Een woordvoerder van Connexxion, dat behalve in Noord- en Oost-Nederland vrijwel overal rijdt, vertelt dat het „afwachten” is hoeveel bussen er door de stakingen gaan uitvallen. „Vanaf 05.00 uur zitten onze mensen op kantoor om na te gaan welke bus wel rijdt en welke niet.” Chauffeurs hebben niet van tevoren aangegeven dat ze woensdag, donderdag en vrijdag willen staken. „Het is dus echt een kwestie van afwachten wie er vandaag komt opdagen.”

Met de stakingen wil de FNV afdwingen dat buschauffeurs worden gecompenseerd (10 procent loonsverhoging) voor de torenhoge inflatie, en dat de werkdruk wordt verminderd. Het conflict tussen FNV en de werkgevers in het streekvervoer loopt al maanden. De cao die nu geldt, is door ondertekening van vakbond CNV rechtsgeldig en bindend, maar volgens de FNV onvoldoende. Dit jaar loopt de arbeidsovereenkomst af. Als het aan de FNV ligt wordt die aangepast of een nieuwe cao ingevoerd.

Lees ook dit verhaal over de vorige staking: Chauffeurs in het streekvervoer staken: ‘De rek is eruit. De accu is leeg’