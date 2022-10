De 29 minuten die de Britse premier Liz Truss maandag in het Lagerhuis doorbracht, gezeten achter de nieuwe minister van Financiën, doen afvragen wie het Verenigd Koninkrijk nog leidt. De premier, die geen woord sprak? Of de minister die woord voor woord bijna het hele economische beleid schrapte dat zij sinds haar aantreden anderhalve maand geleden had beleden?

De premier had het te druk met andere urgente zaken om zelf het spoeddebat te voeren. Dat had oppositiepartij Labour aangevraagd, over het ontslag van de vorige minister van Financiën. Na drie weken waarin de onrust over Truss’ plan voor belastingverlagingen ervoor zorgde dat het Britse pond in waarde daalde en de rente op staatsleningen omhoogschoot. Waardoor Labour voor het eerst meer de economie wordt toevertrouwd dan de Tories, bleek uit peilingen.

De benoeming van minister van Financiën Jeremy Hunt moet zowel de financiële markten als de kiezer geruststellen. Maar het is een veeg teken dat de urgente kwestie die de premier ervan weerhield zelf het debat aan te gaan, een ontmoeting bleek te zijn met de voorzitter van de machtige 1922-commissie. Die kan de stemming organiseren voor een nieuwe partijleider, en daarmee premier.

Het betekent dat er nu al door partijgenoten aan Truss’ stoelpoten wordt gezaagd. Opinieblad The Economist vergeleek de – slechts - zeven dagen sinds haar aantreden waarin zij alles onder controle had met de houdbaarheidsperiode van een krop sla. Tabloid de Daily Star voegde daar online livebeelden van verpieterende ijsbergsla aan toe. Wie is er langer houdbaar?

Zo zijn de Tories opnieuw bezig met interne partijperikelen. Na Theresa May en Boris Johnson lijkt Truss de derde premier in zes jaar te zijn die niet door verkiezingen en de kiezer, maar door de fractie wordt weggestuurd, waarop de partijleden een nieuwe kiezen. Wellicht met goede reden, maar fraai is het niet.

Helemaal niet omdat het Verenigd Koninkrijk, dat in 2016 stemde voor uittreding uit de EU, een nieuwe toekomst voor zichzelf moet vinden in de wereld. Juist daarvoor is een stabiel landsbestuur nodig. De grote meerderheid van tachtig zetels die de Conservatieven drie jaar geleden wonnen in het Lagerhuis zijn nauwelijks gebruikt om bijvoorbeeld de kloof tussen arm en rijk, of tussen noord en zuid, op te lossen.

Ja, volgens Johnson is sindsdien Brexit ‘done’. Dat is het allerminst. De grenskwestie bij Noord-Ierland speelt nog steeds. EU-regels door de shredder halen, doet het wellicht goed als slogan, maar wat komt er voor die regels in de plaats? Komt er iets voor in de plaats? En zo nee, wat gaat het VK dan met die vrijheid doen? Wordt het een Singapore aan de Theems?

Een stabiel leiderschap is onontbeerlijk voor de EU en de NAVO. De Britten zitten in de VN-Veiligheidsraad, steunen Oekraïne in de oorlog. Een op binnenlands terrein machteloze premier, die voortdurend om haar voortbestaan moet vechten, zal in het buitenland ook weinig kunnen uitrichten.

De Tories zullen in het landsbelang een keuze moeten maken. Er komen genoeg stormen aan: stijgende kosten voor levensonderhoud, een krakende gezondheidszorg, bezuinigingen op voorzieningen. En met elke nieuwe premier die louter door 300.000 Tory-leden wordt gekozen, wordt het mandaat van 2019 dunner voor het broodnodige beleid. Vervroegde verkiezingen zouden de elegantste oplossing zijn voor het Verenigd Koninkrijk.