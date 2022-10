Regering-Borne passeert voor het eerst parlement met omstreden noodgreep

Het was voorspeld, verwacht, aangekondigd zelfs. En toch ging er woensdag aan het einde van de middag een schok door de Franse Assemblée Nationale toen premier Élisabeth Borne aankondigde dat de regering het parlement aan de kant zet om de begroting voor 2023 door te kunnen voeren.

Met een beroep op artikel 49.3 van de Franse grondwet kan de regering wetten doorvoeren zonder dat het parlement deze heeft goedgekeurd. De sinds juli zittende regering-Borne koos woensdag voor de noodgreep omdat de afgelopen weken duidelijk is geworden dat er geen meerderheid zou komen voor de begroting, die door oppositie van links tot rechts bekritiseerd wordt. Linkse partijen vinden de plannen te zuinig, rechtse te duur. Het radicaal-rechtse Rassemblement National vindt dat Frankrijk zich te veel voegt naar EU-beleid.

Strenge voorwaarden

Het is de eerste keer dat de regering-Borne ‘49.3’ inzet en slechts de tweede keer dat een premier onder president Emmanuel Macron hiervoor kiest. Tijdens zijn eerste vijfjarige termijn had Macron het (op één uitzondering na) niet nodig omdat hij een absolute meerderheid in het parlement genoot en daardoor veel gemakkelijker plannen kon doorvoeren. Sinds de parlementsverkiezingen van afgelopen juni is dat niet meer het geval: toen wonnen de partijen die Macron steunen niet genoeg zetels om een meerderheid te vormen. Sindsdien hebben Macron en Borne daarom steun nodig van andere partijen om hun plannen doorgevoerd te krijgen – of ze kiezen dus de nooddeur van 49.3.

Het is niet zo dat de regering de komende jaren continu het grondswetartikel kan aanhalen. De greep is sinds een grondwetswijziging in 2008 aan strenge voorwaarden verbonden. Een beroep doen op 49.3 mag momenteel nog maar drie keer per jaar en alleen voor wetten over afgebakende thema’s. Wel zou Macron als het onmogelijk blijkt om wetten door te voeren, op een gegeven moment het parlement kunnen ontbinden en nieuwe verkiezingen kunnen uitschrijven in de hoop op een groter mandaat.

Moties van wantrouwen

Het gebruikmaken van 49.3 ligt gevoelig, bleek woensdagavond meteen. Parlementariër Mathilde Panot van de linkse alliantie NUPES zei volgens Le Monde in de Assemblée dat de linkse partijen „weigeren te wennen aan 49.3”. Een andere linkse parlementariër sprak van „een schande voor onze democratie”. En de vice-president van het Rassemblement National Jean-Philippe Tanguy zei dat de regering „ verloren is” en „doet alsof ze nog steeds een parlementaire meerderheid hebben”.

Beide kampen kondigden ook meteen een motie van wantrouwen aan – het enige dat parlementariërs terug kunnen doen na een beroep op 49.3. Als een van deze moties door het parlement wordt aangenomen, gaat niet alleen het wetsvoorstel voor de begroting de prullenbak in maar moet ook de regering-Borne aftreden. De kans dat genoeg oppositiepolitici zich achter eenzelfde motie scharen, lijkt echter nihil.

Premier Borne zelf legde het besluit om over te gaan tot 49.3 woensdagmiddag uit als noodzakelijk om op tijd budgettaire afspraken voor 2023 doorgevoerd te krijgen. Ze stelde dat er wel degelijk naar de kritiek en suggesties van oppositiepolitici is geluisterd en dat het huidige voorstel is „verrijkt, aangevuld, aangepast, gecorrigeerd zelfs” sinds de debatten over het plan die eerder deze maand begonnen. Of dat voldoende is om de parlementariërs tevreden te stellen, is te betwijfelen.

Ook wordt nog spannend hoe Fransen buiten de Assemblée zullen reageren. De afgelopen weken groeiden al langer sluimerende gevoelens van ontevredenheid over het beleid van Macron en Borne, wat leidde tot protesten en stakingsdagen. En hierbij werd ook specifiek tegen 49.3 geageerd.

