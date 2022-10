Raad van State: geen sprake van financieel wanbeheer op het Haga Lyceum

Op het Cornelius Haga Lyceum was onder oud-directeur Soner Atasoy geen sprake van financieel wanbeheer. Tot die uitspraak is de Raad van State woensdag gekomen. De hoogste bestuursrechter heeft daarmee het oordeel uit 2019 van toenmalig onderwijsminister Arie Slob (ChristenUnie) over de islamitische middelbare school definitief van tafel geveegd.

Slob had het bestuur van de Amsterdamse school na een zeer kritisch rapport van de Onderwijsinspectie opgedragen te vertrekken, op straffe van een bekostigingsstop; een unicum. Het Haga stapte daarop naar de rechter, die in 2020 concludeerde dat er onvoldoende grond was voor Slobs aanwijzing. Volgens de rechter was geen sprake van ontoereikend burgerschapsonderwijs en slechts in beperkte mate van financieel wanbeheer.

Geen zelfverrijking

Door die uitspraak mocht Atasoys bestuur aanblijven, maar bleef een deel van het wanbeheeroordeel staan. In het hoger beroep gaat de Raad van State woensdag nog een stapje verder: op de veelbesproken school was helemaal geen sprake van wanbeheer. Belangrijkste reden: Slobs oordeel dat Atasoy zichzelf verrijkte met bijna 25.000 euro aan onrechtmatige betalingen, is onterecht. Volgens de Raad heeft het Haga-bestuur Atasoy terecht onkosten vergoed die hij maakte in de aanloop naar de opening van de school.

Middels facturen kon de schoolleiding de meeste uitgaven onderbouwen. En volgens de Raad is het overige deel waarschijnlijk ook legitiem, omdat het Haga veel juridische kosten maakte om opening af te dwingen, onder meer in rechtszaken tegen de gemeente Amsterdam. Omdat bij andere (veelal kleinere) uitgaven het Haga niet bewust fraudeerde, is volgens de Raad geen sprake „van een doelbewust patroon van onrechtmatige uitgaven waarbij de grenzen van het financieel toelaatbare zijn opgezocht”.

AIVD-waarschuwingen

Het Haga kwam in 2019 veelvuldig in het nieuws nadat de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema AIVD-waarschuwingen over mogelijk salafistisch onderwijs en terroristische banden naar buiten had gebracht. De Onderwijsinspectie en de toezichthouder van de AIVD nuanceerden die verdenkingen later. Niettemin stuurde de Haga-voorzitter Atasoy in 2020 alsnog weg na een interne machtsstrijd. Sindsdien zijn de inschrijvingscijfers en de onderwijskwaliteit teruggelopen. De Inspectie beoordeelde de school begin dit jaar als ‘zeer zwak’ en gaf het Haga Lyceum een jaar voor herstel.

