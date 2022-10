D66-leider Hans van Mierlo voelde zich echt gekrenkt toen VVD-fractievoorzitter Frits Bolkestein hem najaar 1991 in het parlement wegzette als „een Latijns-Amerikaanse caudillo”. Van Mierlo had eerder in een interview met NRC Handelsblad betoogd dat in het computertijdperk, waarin burgers steeds meer zelf hun kennis bij elkaar sprokkelen, de „houding” van politici belangrijker was dan hun partijprogramma’s. Bolkestein zag die prognose als voorbode van populisme. Vandaar dat hij Van Mierlo diskwalificeerde als een generaal met pet en zonnebril. Na veel gedoe achter de groene gordijnen van de Tweede Kamer trok Bolkestein zijn woorden in. De parlementaire mores van onderling vertrouwen waren van een hogere orde dan de vraag of je ter wille van de machtspolitiek alles maar moet willen zeggen, wist de VVD’er.

Deze week bleek dat zowel het toekomstbeeld van Van Mierlo als de angst van Bolkestein bewaarheid is geworden. Afgelopen dinsdag werd het parlementaire bestel van alle kanten aangevallen: onbeschoft en vooral ook onbekommerd.

De FVD’ers Thierry Baudet, Freek Jansen en Gideon van Meijeren bleven weigeren hun neveninkomsten te openbaren. Ze schenden zo niet alleen de interne regels maar ook de grondwet, waarin staat dat ze hun parlementaire werk „zonder last” moeten doen. Sancties laten hen koud. In de Eerste Kamer opperde PVV-senator Marjolein Faber dat premier Rutte met zijn ministers als „verraders van binnenuit” een „vijfde colonne” tegen het volk vormen. Toen ze werd afgehamerd, zei ze lafhartig dat ze slechts een vraag had gesteld. Haar baas Geert Wilders ging tezelfdertijd buiten het parlement tekeer tegen „Huilende Hugo” de Jonge. „Gestoorde gek. Dit land is van ons en als je het wil weggeven aan buitenlandse profiteurs dan hoor je hier niet thuis”. Na kritiek twitterde hij op nog hogere toon: „We gaan de politieke strijd opvoeren. Maak jullie borst maar nat. Ik zal […] dit kabinet politiek bestrijden met alles wat de PVV in zich heeft.” En: „Kom maar op allemaal. Ik lust jullie rauw.”

Deze FVD’ers en PVV’ers beroepen zich allemaal op het volk, maar ze hebben lak aan de meerderheid in de volksvertegenwoordiging. Logisch. Ze willen het parlementaire bestel kapot maken. Baudet is daarover het openhartigst. Hij speelt met antisemitische metaforen („mondiale samenzwering van duivelse reptielen”) en ziet in „dark knight Poetin” de enige masculiene „held” die het „beest” kan ontmaskeren. De anderen mogen dan hypocrieter of slapper uit de hoek komen – „poezeliger”, zoals Baudet-mentor Paul Cliteur zichzelf eens feminien te kijk zette – ook zij zijn er op uit de constitutionele instituties te ondermijnen.

De Tweede Kamer heeft geen antwoord op polderpoetinisten die het parlement louter zien als tribune voor agitatie. In en rond het Binnenhof wordt de politieke cultuur nog steeds angstvallig langs formele lijnen bewaakt. Op zichzelf terecht. In een democratie is vorm net zo belangrijk als inhoud. Het doel heiligt niet alle middelen. Maar vormelijkheid werkt alleen als daar minimale consensus over bestaat. Zonder elementair vertrouwen lopen de grondwettelijke normen en waarden gevaar. In zo’n tijd leven we nu.

De befaamde VVD’er Henk Vonhoff (1931-2010) heeft ooit berustend vastgesteld dat de Nederlandse democratie circa 5 procent deviant gedrag in eigen kring moet aankunnen. Dat klopte indertijd keurig met de zetelverdeling. Nu is het percentage minstens drie keer hoger.

Ondanks hun onmin zagen Van Mierlo en Bolkestein het dertig jaar geleden alle twee goed. In het vacuüm, dat de klassieke partijpolitiek sindsdien heeft laten ontstaan, zijn na 2022 allerlei duces in spe gedoken. Hun beider tragiek is dat er, anders dan in hun tijd, nu niemand voorhanden is met voldoende democratisch charisma om deze dreiging te stuiten.

Hubert Smeets is journalist en historicus. Hij schrijft om de week op deze plaats een column.