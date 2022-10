Omstreden Sanderink keert terug als topman bij Centric

De omstreden ondernemer Gerard Sanderink neemt opnieuw de leiding bij IT-bedrijf Centric. Daarnaast zijn twee niet-uitvoerende bestuurders aan de kant gezet bij de automatiseerder die onder meer belangrijke diensten voor verschillende overheidsonderdelen levert. Het is al jaren onrustig bij het bedrijf.

Centric bevestigt in een persbericht dat Sanderink op z’n 74ste opnieuw leiding gaat geven aan de onderneming (omzet 2021: 422 miljoen euro, ongeveer 3.800 medewerkers). Sanderink richtte het bedrijf op in 1992 en was er eerder al topman. Volgens bronnen rond Centric is de zakenman ontevreden met de prestaties van het bedrijf, dat de afgelopen jaren verschillende belangrijke klanten kwijtraakte. Hij zou op het punt staan een reorganisatie aan te kondigen, zo melden meerdere bronnen aan NRC.

Cyberdeskundige

Het is de zoveelste bestuurswisseling bij Centric sinds Sanderink in 2018 een relatie kreeg met de zelfbenoemde en omstreden cyberdeskundige Rian van Rijbroek. Meermaals vertrokken bestuurders bij het bedrijf of moesten het veld ruimen. Op de achtergrond bemoeide Van Rijbroek zich met deze ontwikkelingen, schetsten betrokkenen meermaals tegenover NRC.

De automatiseerder kent een zogeheten one-tierboard met uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders. De twee bestuurders die moeten vertrekken zijn Louis Luijten en Aike Schoots. Die laatste is een vertrouweling van Sanderink.

Strukton

De Twentse ondernemer Sanderink is ook eigenaar van infrabouwer Strukton en ingenieursbedrijf Antea. Met de inkomsten uit Centric zuiverde hij afgelopen jaren onder meer verliezen bij Strukton aan.

De afgelopen tijd maakte onder meer De Nederlandsche Bank bekend een automatiseringscontract met Centric niet te verlengen.